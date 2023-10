Fernando Alonso: "O sistema de qualificação da Fórmula 1 está desatualizado".

Estamos em vésperas do segundo fim de semana do Grande Prémio de Fórmula 1 no Qatar, depois de 2021, com o formato sprint, ou seja, apenas uma sessão de treinos livres na sexta-feira (6 de outubro), seguida da qualificação para o Grande Prémio. No sábado, 7 de outubro, haverá a qualificação ao sprint e a corrida curta de 19 voltas, e no domingo o Grande Prémio de 57 voltas.

Recentemente, Fernando Alonso, 32 vezes vencedor de um GP, foi questionado sobre o atual sistema de qualificação na categoria rainha, e a estrela de 42 anos da Aston Martin acha que já chega.

Alonso queixa-se de que a Fórmula 1 não consegue encontrar uma forma de impedir que os pilotos andem de gôndola na linha de corrida enquanto os pilotos vêm por trás na sua volta rápida. É um milagre que não tenhamos visto um acidente grave nos últimos anos.

Fernando Alonso diz: "É um problema difícil. Porque seja qual for a regra que se estabeleça, por exemplo, em termos de tempo objetivo, arranjam-se sempre desculpas. A gestão do tráfego é realmente complicada".

"Basicamente, só pode haver uma solução: Os carros têm de regressar à pista um a um. Tudo o resto não funciona. O nosso sistema de qualificação está desatualizado. Já o temos há 20 ou 25 anos, mas já não temos os mesmos carros de há 20 ou 25 anos."



"Agora temos carros de corrida híbridos muito complicados, com os quais os pilotos têm de carregar a bateria das suas unidades motrizes; temos pneus que precisam de um período de aquecimento e de arrefecimento. Tendo isso em conta, a qualificação carro a carro é a única solução."



O único problema é que a Fórmula 1 já tentou fazer isto uma vez, de 2003 a 2005. A vantagem, para além da falta de tráfego - os pilotos dos lugares de trás podiam ser vistos na televisão durante tanto tempo como os carros de topo -, era que os patrocinadores estavam satisfeitos.



Na sexta-feira, houve uma hora neste formato, com os pilotos a partirem por ordem de classificação no Campeonato do Mundo.



No sábado, a decisão foi tomada, desta vez com o mais lento de sexta-feira a ser o primeiro piloto em pista, com o mais rápido no final.



Além disso, no sábado foi utilizada a mesma quantidade de combustível que na corrida.



Desvantagem: As condições climatéricas variáveis tornaram a qualificação uma lotaria.



Em 2004, as duas corridas de uma volta foram adiadas para sábado. Novo início em conformidade com a corrida anterior. Os dois segmentos estavam agora tão próximos um do outro que Schlitzohre começou a conduzir de forma tática em condições meteorológicas variáveis. Por exemplo, ao fazer uma manobra de fluff na primeira parte para poder conduzir na segunda parte no início - porque a chuva estava a aproximar-se e seria desvantajoso estar na pista no final do treino.



Daí a solução para 2005: os tempos das duas actuações individuais foram novamente somados. Uma volta no sábado de manhã com pouco combustível, uma volta no domingo de manhã com a mesma quantidade de combustível que foi utilizada na corrida. Ninguém gostou deste sistema porque o sábado foi desvalorizado. Após seis fins-de-semana de GP, acabou. Nas restantes treze sessões de qualificação, a corrida só se realizava no sábado, com combustível de corrida.



Em 2006/2007, voltaram a ser dadas mais voltas e, pela primeira vez, houve um procedimento de eliminação com três segmentos de qualificação (como hoje). Os adeptos gostaram muito, mas não foi perfeito - porque no final da corrida ainda era necessário utilizar a mesma quantidade de combustível que um piloto tencionava levar para a corrida. A partir de 2010, o reabastecimento na categoria rainha deixou de existir e os pilotos voltaram a poder dar tudo por tudo com o depósito quase vazio.