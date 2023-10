David Coulthard: il segreto del successo della Red Bull Racing

La Red Bull Racing ha vinto la Coppa Costruttori per la sesta volta nel 2023, Max Verstappen sta per conquistare il suo terzo titolo mondiale piloti. L'ex pilota della Red Bull Racing David Coulthard parla di questi successi.

La Red Bull Racing è difficile da battere nel 2023: la scuderia di Milton Keynes (Inghilterra) ha vinto 15 delle 16 gare del Campionato del Mondo in questa stagione e ora è a quota 107 vittorie nei GP.

Il 13 volte vincitore di un GP, David Coulthard, sa esattamente cosa fa funzionare questa squadra: Il 52enne scozzese ha guidato per la Red Bull Racing dal 2005 al 2008 e ancora oggi siede regolarmente al volante delle auto da corsa RBR durante le prove dimostrative, come ambasciatore del marchio Red Bull.

Il 13 volte vincitore di un GP ha tracciato la strada per il successo della Red Bull Racing quando è riuscito a convincere il progettista Adrian Newey del potenziale della squadra. Parlando al sito ufficiale della Formula Uno, Coulthard ha dichiarato: "Designer, ingegneri, piloti, meccanici, vanno e vengono. Ma c'è una costante alla Red Bull Racing ed è Christian Horner".

"Christian è spinto da una passione per il motorsport che ha radici nella sua stessa carriera di pilota. Si è poi reso conto che probabilmente non aveva abbastanza talento come pilota da corsa per arrivare ai vertici, quindi si è concentrato sulla propria squadra corse (Arden International Motorsport, la Rossa). La Red Bull si è accorta della sua abilità e lo ha ingaggiato per la Formula Uno".



David Coulthard conclude: "Credo che gli enormi successi della Red Bull Racing siano stati possibili soprattutto grazie al lavoro di Christian".





Red Bull Racing - il bilancio intermedio

6 titoli mondiali piloti (Vettel 2010-2013, Verstappen 2021/2022)

6 Coppe Costruttori (2010-2013, 2022 e 2023)

363 Gran Premi

92 pole position

93 migliori giri di gara

107 vittorie

28 doppie vittorie

257 podi

6187 giri in testa

7011 punti nel Campionato del Mondo





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5