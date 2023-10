David Coulthard: O segredo do sucesso da Red Bull Racing

A Red Bull Racing venceu a Taça dos Construtores pela sexta vez em 2023 e Max Verstappen está à beira do seu terceiro título do campeonato do mundo de pilotos. O antigo piloto da Red Bull Racing, David Coulthard, fala-nos destes êxitos.

A Red Bull Racing é difícil de bater em 2023: a equipa de Milton Keynes (Inglaterra) venceu 15 das 16 rondas do Campeonato do Mundo desta época e conta agora com 107 vitórias em GP.

David Coulthard, 13 vezes vencedor de GPs, sabe exatamente o que faz esta equipa funcionar: O escocês de 52 anos pilotou para a Red Bull Racing de 2005 a 2008 e ainda se senta regularmente ao volante dos carros de corrida da RBR durante as corridas de demonstração, como embaixador da marca Red Bull.

O vencedor de 13 GPs definiu o caminho para o sucesso da Red Bull Racing na altura, quando conseguiu convencer o designer Adrian Newey do potencial da equipa. Em declarações ao site oficial da Fórmula 1, Coulthard diz: "Designers, engenheiros, pilotos, mecânicos, eles vêm e vão. Mas há uma constante na Red Bull Racing, que é Christian Horner".

"Christian é movido por uma paixão pelo desporto automóvel, com raízes na sua própria carreira de piloto. Percebeu então que provavelmente não tinha talento suficiente como piloto de corridas para chegar ao topo, por isso concentrou-se na sua própria equipa de corridas (Arden International Motorsport, a Red). A Red Bull apercebeu-se da sua habilidade e contratou-o para a Fórmula 1".



David Coulthard conclui: "Penso que os tremendos sucessos da Red Bull Racing foram possíveis em grande parte devido ao trabalho de Christian."





Red Bull Racing - o balanço provisório

6 títulos do Campeonato do Mundo de Pilotos (Vettel 2010-2013, Verstappen 2021/2022)

6 Taças dos Construtores (2010-2013, 2022 e 2023)

363 Grandes Prémios

92 pole positions

93 melhores voltas de corrida

107 vitórias

28 duplas vitórias

257 subidas ao pódio

6187 voltas de liderança

7011 pontos no Campeonato do Mundo





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5