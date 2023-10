Charles Leclerc à propos de Ferrari 2024 : "La bonne voie".

Il est dans la nature de la Formule 1 que les poursuivants s'orientent vers le meilleur de la classe. Et depuis deux ans, le meilleur de la classe est Red Bull Racing. Les unes après les autres, les écuries de course suivent l'exemple de Red Bull Racing dans le domaine délicat de l'aérodynamique des caissons latéraux. Même son rival Mercedes-Benz s'est détourné de la solution des caissons latéraux extrêmement compacts.

Enrico Cardile, ingénieur aérospatial de formation, est chef de projet pour la Formule 1 chez Ferrari. Il a déclaré : "Le modèle 2023 était une évolution logique de la voiture de course de 2022. Cela va changer. Avec le modèle 2024, il s'agira d'une toute nouvelle voiture, qui suivra une autre philosophie et aura donc un tout autre aspect".

"Nous savons exactement ce que nous avons fait de mal avec la voiture de 2023. Nous avons dû nous rendre à l'évidence - le concept existant offre finalement trop peu de marge de développement et nous limite. Et nous abordons aussi le sujet de la trop grande variation de nos performances d'un circuit à l'autre".

"Personne ne peut dire que les résultats sont inférieurs à nos attentes. Il était donc clair - il faut changer quelque chose, et ce sera la voiture 2024 avec un tout nouvel essieu arrière. La nouvelle architecture de la voiture donnera aux aérodynamiciens plus d'espace pour des idées nouvelles. L'objectif doit être de mettre la pression sur le leader Red Bull Racing en 2024".

Le quintuple vainqueur de GP Charles Leclerc déclare à ce sujet : "J'ai pleinement confiance dans le travail du directeur de l'équipe Fred Vasseur et j'en suis convaincu - ce changement de concept impulsé par Fred est la bonne voie pour Ferrari. Il y a des changements qui aident à court terme, et il y a des changements qui sont tout simplement meilleurs à long terme. Nous devons être patients, mais nous avançons dans la bonne direction".



"Nos résultats ne sont pas aussi réjouissants que l'année précédente, mais nous avons évolué de manière marquante au cours de la saison 2023 et nous avons beaucoup appris. Miser sur un concept différent en 2024, c'est un bon choix".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5