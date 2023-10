Charles Leclerc sulla Ferrari 2024: "La strada giusta da percorrere".

Enrico Cardile, responsabile del progetto F1 della Ferrari, ha ammesso: "Il concetto di vettura del 2023 ci ha limitato. Quindi dobbiamo provare qualcosa di diverso per il 2024". Il vincitore del GP Charles Leclerc: "Questa è la strada giusta".

È nella natura della Formula 1 che gli inseguitori si orientino verso il migliore della classe. E da due anni il migliore della classe è la Red Bull Racing. Una scuderia dopo l'altra sta seguendo l'esempio della Red Bull Racing nella delicata area aerodinamica dei sidepods. Persino l'acerrima rivale Mercedes-Benz ha rinunciato alla soluzione dei sidepods estremamente compatti.

Enrico Cardile, ingegnere aerospaziale di formazione, è il responsabile del progetto Formula 1 della Ferrari e ha dichiarato: "Il modello 2023 è stato una logica evoluzione della vettura da corsa 2022. Le cose cambieranno. Il modello 2024 sarà un'auto completamente nuova, con una filosofia diversa, quindi avrà un aspetto molto diverso".

"Sappiamo esattamente cosa abbiamo sbagliato con la vettura 2023. Abbiamo dovuto ammettere a noi stessi che il concetto esistente offre un margine di sviluppo troppo limitato e ci limita. E stiamo anche affrontando il problema delle prestazioni che variano troppo da pista a pista".

"Nessuno può ignorare il fatto che i risultati sono stati inferiori alle nostre aspettative. Quindi è stato chiaro: qualcosa deve cambiare e questa sarà la vettura 2024 con un assale posteriore completamente nuovo. La nuova architettura della vettura darà agli aerodinamici più spazio per nuove idee. L'obiettivo deve essere quello di mettere pressione al leader Red Bull Racing nel 2024".

Il cinque volte vincitore di un GP, Charles Leclerc, ha dichiarato: "Ho piena fiducia nel lavoro del Team Principal Fred Vasseur e sono convinto che questo cambiamento di concetto che Fred ha avviato sia la strada giusta per la Ferrari. Ci sono cambiamenti che aiutano nel breve termine e cambiamenti che sono semplicemente migliori nel lungo termine. Dobbiamo essere pazienti, ma ci stiamo muovendo nella giusta direzione".



"I nostri risultati non sono così soddisfacenti come l'anno precedente, ma siamo cresciuti notevolmente nel corso della stagione 2023 e abbiamo imparato molto lungo il percorso. Puntare su un concetto diverso nel 2024 è una buona scelta".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5