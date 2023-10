Vettel torna in Formula 1: cosa dice Hamilton

Sebastian Vettel è stato di recente a Suzuka per attirare l'attenzione sul suo progetto sulle api "Racing for Biodiversity". È stato allestito un hotel di insetti per ogni squadra, più uno come "modello", come ha spiegato Vettel.

Il compagno Lewis Hamilton si è detto soddisfatto che Vettel sia stato ancora una volta ospite della Formula 1. È stato fantastico, ha detto Hamilton. È stato fantastico, ha detto Hamilton. "Si è seduto con tutti i piloti e ci ha parlato dei suoi progetti. È stato bello vederlo trovare il suo scopo".

Si vede che a Hamilton manca il tedesco. Non solo come compagno, ma anche come interlocutore. Vettel ha sempre detto quello che pensava in Formula 1 e ha usato deliberatamente il grande palcoscenico. Una cosa che non tutti fanno, per un soffio.

"Ad essere onesti, non credo che nella storia della Formula 1 ci sia mai stato un altro pilota che abbia parlato così apertamente e abbia mostrato una vera compassione per il mondo al di fuori della nostra piccola cerchia. È bello vedere Seb usare la sua piattaforma", ha detto il britannico parlando dell'amico Vettel.

Hamilton spera che le azioni di Vettel ispirino altri piloti a fare qualcosa di simile. "Forse qualcosa che sta loro a cuore", ha detto Hamilton, che esorta: "Dobbiamo lavorare tutti insieme per avere un impatto positivo, per diffondere amore e compassione e per portare l'attenzione sui problemi".

Hamilton continua: "Ci sono, ovviamente, un milione di questioni che dovremmo affrontare. La biodiversità è certamente una di queste. È stato fantastico il modo in cui Seb ha sensibilizzato l'opinione pubblica a Suzuka. Ha creato interesse e consapevolezza".

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5