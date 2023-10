Qatar GP on TV: Max Verstappen on the verge of winning the title

For the second time since 2021, Formula 1 will be making a guest appearance at the Losail International Circuit. Fans can look forward to plenty of action from the Persian Gulf with a tight programme in sprint format.

Formula 1 has only raced once in Qatar. That was in 2021, when Lewis Hamilton won ahead of Max Verstappen. It was the final phase of the crazy title fight, which Verstappen won in the controversial final in Abu Dhabi. Hamilton went on to win in Saudi Arabia, since when he has been waiting for a Formula 1 victory.

The title fight in Formula 1 is practically decided this season. Verstappen can successfully defend his world championship title in the sprint in Qatar - three points are enough for him. To do so, he needs a place among the top six in the short race.

Fans will be able to follow how the action unfolds in Qatar at prime time: There is currently only one hour's time difference between Qatar and Central Europe for the night race.

We'll keep you up to date with the live ticker from Friday, 6 October onwards (GP Quali on 6 October, Sprint Quali and Sprint on 7 October, Grand Prix on 8 October), but of course we've also summarised the most important broadcast dates from Sky, ORF, ServusTV and SRF for you, as always.

Qatar GP on TV

