Il GP del Qatar in TV: Max Verstappen sul punto di vincere il titolo

Per la seconda volta dal 2021, la Formula 1 sarà ospite del Losail International Circuit. I fan possono aspettarsi molta azione dal Golfo Persico con un programma serrato in formato sprint.

La Formula 1 ha corso solo una volta in Qatar. È stato nel 2021, quando Lewis Hamilton ha vinto davanti a Max Verstappen. Era la fase finale della folle lotta per il titolo, vinta da Verstappen nel controverso finale di Abu Dhabi. Hamilton ha poi vinto in Arabia Saudita, e da allora è in attesa di una vittoria in Formula 1.

La lotta per il titolo in Formula 1 è praticamente decisa in questa stagione. Verstappen può difendere con successo il suo titolo di campione del mondo nello sprint in Qatar - tre punti sono sufficienti per lui. Per farlo, ha bisogno di un posto tra i primi sei nella gara breve.

I fan potranno seguire l'azione in Qatar in prima serata: Attualmente c'è solo un'ora di differenza di orario tra il Qatar e l'Europa centrale per la gara notturna.

Vi terremo aggiornati con il live ticker a partire da venerdì 6 ottobre (qualifiche GP il 6 ottobre, qualifiche Sprint e Sprint il 7 ottobre, Gran Premio l'8 ottobre), ma naturalmente abbiamo anche riassunto per voi, come sempre, le date di trasmissione più importanti di Sky, ORF, ServusTV e SRF.

GP del Qatar in TV

Venerdì 6 ottobre

06.00: Sky Sport F1 - Leggende della F1: Gerhard Berger

07.00: Sky Sport F1 - Gran Premio d'Italia 2023

09.00: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: Gran Premio d'Italia 2023

09.15: Sky Sport F1 - Top 10: Momenti drammatici 2022

09.30: Sky Sport F1 - Gran Premio di Singapore 2023

11.30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP di Singapore 2023

11.45: Sky Sport F1 - Top 10: Le migliori battaglie 2022

12.00: Sky Sport F1 - Gran Premio del Giappone 2023

14.00: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Giappone 2023

14.15: Sky Sport F1 - Riscaldamento: Speciale Motorsport

14.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa dei piloti

15.15: Sky Sport F1 - Inizio delle prove libere

15.20: ORF 1 - Inizio delle prove libere

15.30: Prove libere

17.00: Sky Sport F1 - Conferenza stampa dei team principal

17.55: ORF 1 - Max Verstappen: Anatomia di un campione

18.00: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Giappone 2023

18.15: Sky Sport F1 - Oltre ogni limite

18.40: ORF 1 - Notizie dalla Formula 1

18.45: Sky Sport F1 - Inizio copertura qualifiche GP

18.55: ORF 1 - Inizio delle qualifiche del GP

19.00: Qualifiche del GP

20.30: Sky Sport F1 - Oltre ogni limite

21.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche del GP

22.30: Sky Sport F1 - Hardenecke incontra... (Mick Schumacher)

23.00: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Giappone 2023

23.15: Sky Sport F1 - Qualifiche GP compatte

23.30: Sky Sport F1 - Box Box: 1° vittoria Red Bulls



Sabato 7 ottobre

06.00: Sky Sport F1 - Gran Premio di Singapore 2023

08.00: Sky Sport F1 - Replay qualifiche GP

09.30: Sky Sport F1 - Top 10: Migliori partenze 2022

09.45: Sky Sport F1 - Replay prove libere

11.15: Sky Sport F1 - Repliche qualifiche GP

12.45: Sky Sport F1 - Ripetizione Sprint Spielberg 2023

13.45: Sky Sport F1 - Sprint Francorchamps 2023 Ripetizione

14.45: Sky Sport F1 - Inizio copertura qualifiche Sprint

14.50: ORF 1 - Inizio qualifiche sprint

15.00: Qualifiche Sprint

16.15: Sky Sport F1 - Oltre ogni limite

16.45: Sky Sport F1 - Oltre ogni limite

17.15: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Giappone 2023

17.30: Sky Sport F1 - Replay qualifiche Sprint

18.30: Sky Sport F1 - Inizio copertura Sprint

19.15: SRF 2 - Inizio copertura sprint

19.25: ORF 1 - Inizio della copertura della volata

19.30: Sprint (19 giri)

20.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa della volata

21.00: Sky Sport F1 - Replay della volata

22.00: Sky Sport F1 - Replay della volata

23.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche Sprint

23.20: ORF 1 - Speciale Motorhome



Domenica 8 ottobre

06.00: Sky Sport F1 - Gran Premio d'Italia 2023

08.00: Sky Sport F1 - Gran Premio del Giappone 2023

10.00: Sky Sport F1 - Repliche qualifiche Sprint

11.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche sprint

12.00: Sky Sport F1 - Replay prove libere

13.30: Sky Sport F1 - Ripetizione qualifiche GP

15.00: Sky Sport F1 - Ripetizione qualifiche sprint

16.00: Sky Sport F1 - Repliche sprint

17.00: Sky Sport F1 - Hardenecke incontra... (Mick Schumacher)

17.30: Sky Sport F1 - Anteprima del Gran Premio

17.40: ORF 1 - Notizie sulla Formula 1

18.20: SRF Info - Le anticipazioni sulla gara

18.25: ORF 1 - Cronaca pre-gara

18.55: Sky Sport F1 - Inizio della copertura del Gran Premio

18.55: ORF 1 - Inizio della copertura del Gran Premio

18.55: SRF Info - Inizio della copertura del Gran Premio

19.00: Gran Premio del Qatar (57 giri)

20.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

21.00: ORF 1 - Motorhome

21.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa di gara

21.40: ORF 1 - Max Verstappen: Anatomia di un campione

22.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

22.45: Sky Sport F1 - Le gare più belle: Jenson Button in Canada 2011

23.00: Sky Sport F1 - Le più belle gare: Nigel Mansell a Silverstone 1987

23.15: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Giappone 2023

23.30: Sky Sport F1 - Replay del Gran Premio del Qatar

23.45: ServusTV - Ripetizione del Gran Premio del Qatar