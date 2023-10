Presunta offerta Apple: F1 fuori dalla TV gratuita?

Il mondo della Formula 1 cambierà drasticamente per gli appassionati nei prossimi anni? Secondo la rivista di Formula 1 "Business F1", il gigante tecnologico Apple vuole acquisire i diritti di trasmissione a livello mondiale.

Ciò significherebbe che nei prossimi anni la massima categoria del motorsport scomparirà completamente dalla televisione gratuita.

Si dice che Apple sia disposta a mettere sul tavolo due miliardi di dollari per l'accordo televisivo globale e, soprattutto, esclusivo. I weekend di gara verrebbero quindi trasmessi su Apple TV.

Si dice che il modello per la visione di Apple sia il campionato di calcio statunitense Major League Soccer. Da questa stagione viene trasmessa su Apple TV e la MLS sta vivendo un momento di grande successo da quando la star mondiale Lionel Messi si è trasferito all'Inter Miami.

Come riporta Business F1, si dice che il trasferimento dell'argentino abbia portato ad Apple un milione di nuovi abbonati praticamente da un giorno all'altro.

Un abbonamento alla MLS costa ai clienti Apple TV 12,99 dollari al mese, 14,99 dollari al mese per i clienti non ancora abbonati.

Va detto, tuttavia, che gli attuali contratti per la F1 sono ancora in corso in molti Paesi. Solo l'anno scorso, ad esempio, il contratto con Sky Germania è stato esteso fino al 2027, mentre in Austria ServusTV ha i diritti fino al 2026. Sembra quindi discutibile che ci saranno cambiamenti immediati anche nel caso di un accordo tra la F1 e Apple.

Tra l'altro, Apple ha già avuto un assaggio di F1 negli ultimi mesi, visto che il film hollywoodiano con Brad Pitt è un progetto dell'azienda tecnologica.

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5