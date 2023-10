Alegada oferta da Apple: F1 sem televisão gratuita?

Será que o mundo da Fórmula 1 vai mudar drasticamente para os fãs nos próximos anos? Segundo a revista de Fórmula 1 "Business F1", o gigante da tecnologia Apple quer adquirir os direitos de transmissão a nível mundial.

Isto significaria que a categoria máxima do desporto automóvel desapareceria completamente da televisão gratuita nos próximos anos.

Diz-se que a Apple está disposta a colocar dois mil milhões de dólares em cima da mesa para obter um acordo televisivo global e, acima de tudo, exclusivo. Os fins-de-semana de corrida seriam então exibidos na Apple TV.

Diz-se que o modelo para a visão da Apple é a liga de futebol dos EUA, a Major League Soccer. Esta liga de futebol é transmitida na Apple TV desde esta época e a MLS tem estado em alta desde que a estrela mundial Lionel Messi se mudou para o Inter de Miami.

Como relata o Business F1, a mudança do argentino terá trazido à Apple um milhão de novos subscritores praticamente da noite para o dia.

Um passe de temporada para a MLS custa aos clientes da Apple TV 12,99 dólares por mês e 14,99 dólares por mês para os clientes que ainda não são assinantes.

É preciso dizer, no entanto, que os actuais contratos da F1 ainda estão em curso em muitos países. Só no ano passado, por exemplo, o contrato com a Sky Alemanha foi prolongado até 2027, enquanto na Áustria a ServusTV tem os direitos até 2026. Por conseguinte, parece questionável se haverá mudanças imediatas mesmo no caso de um acordo entre a F1 e a Apple.

Aliás, a Apple já teve um gostinho da F1 nos últimos meses, uma vez que o filme de Hollywood protagonizado por Brad Pitt é um projeto da empresa tecnológica.

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5