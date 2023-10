Beckmann : comment l'Allemagne va sortir de la crise de la F1

Comme beaucoup de jeunes pilotes, David Beckmann a rêvé de Formule 1, et le jeune homme de 23 ans a longtemps été sur la bonne voie, en Formule 4, Formule 3 et Formule 2. Il n'a toutefois pas réussi à faire le saut dans la catégorie reine du sport automobile, mais il a rejoint Porsche en Formule E.

En tant que pilote d'essai et de réserve, il y a "un certain sentiment de sécurité. Ce n'est pas évident dans le sport automobile et ce n'est jamais le cas dans le domaine de la relève, car on n'a pas les moyens financiers", explique Beckmann à web.de.

C'est aussi pour cette raison que le sport automobile allemand est en crise. Il est devenu inabordable, surtout pour de nombreux jeunes pilotes. "Avec le karting, la formule 4, deux ans de formule 3 et la formule 2, il te faut environ douze ou treize millions d'euros", a calculé David Schumacher. "Rien qu'une saison de karting revient à 350.000 euros pour une bonne équipe".

On peut alors se demander si cette voie est encore réalisable pour un talent allemand avec des conditions normales ?

"En théorie, oui", répond Beckmann. Puis vient la restriction : "Mais alors, le garçon doit être un vrai surdoué, comme Max Verstappen, Oscar Piastri ou Lando Norris. De plus, les moyens financiers doivent être disponibles dès le départ pour que la personne puisse également courir dans les meilleures équipes".

Il avait par exemple le problème de toujours savoir qu'il ne pouvait pas construire autant d'accidents parce que c'était extrêmement cher. "C'est pourquoi je ne prenais généralement pas autant de risques, car je savais que je devais payer un éventuel dommage. Il est pourtant important de conduire l'esprit libre, de faire son travail et de ne pas se soucier des accidents et des coûts. Cela bloque", a déclaré Beckmann.

En tant qu'Allemand, c'est très difficile en ce moment. "Il faut être un vrai top talent. Car en fin de compte, le talent fait tout de même une différence". Il pense que l'arrivée d'Audi en 2026 peut changer les choses, en augmentant l'intérêt pour les pilotes allemands ou en créant une équipe junior. "Alors peut-être que davantage de pilotes auront à nouveau une chance de gravir les échelons", ajoute Beckmann.

Que doit-il se passer pour que la situation évolue à nouveau positivement ?

Beckmann : "Il faut que la population s'intéresse à nouveau énormément à la Formule 1. Si l'attention est à nouveau grande, alors il y aura aussi des fonds pour une promotion raisonnable, afin que nous ayons peut-être un jour à nouveau cinq ou six pilotes en Formule 1".

Il est toutefois difficile d'estimer si cela se produira, selon Beckmann : "Les gens en Allemagne ont apprécié l'époque de Michael Schumacher ou de Sebastian Vettel. Mais maintenant, l'attention n'est plus aussi grande. Les gens ont d'autres problèmes et d'autres intérêts que la Formule 1".

Sa carrière a évolué de manière extrêmement positive depuis la fin de l'année dernière, a-t-il déclaré, car il a pris pied et n'a plus besoin d'apporter des sommes d'argent colossales pour survivre une année de plus dans le sport automobile. "Je suis un pilote professionnel, je suis impliqué dans l'équipe, je fais beaucoup de travail sur simulateur, je suis présent à chaque réunion, j'ai beaucoup de retours et j'apprends tellement de choses - je n'ai jamais autant appris dans le sport automobile. Cela a été une étape très importante dans ma carrière", a déclaré Beckmann.