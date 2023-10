Beckmann: ecco come la Germania esce dalla crisi della F1

Come molti giovani piloti, David Beckmann sognava la Formula 1 e il ventitreenne è stato a lungo sulla strada giusta, guidando la Formula 4, la Formula 3 e la Formula 2. Tuttavia, non è riuscito a fare il salto nella classe regina dell'automobilismo, ma si è unito alla Porsche in Formula E. Qui, come pilota collaudatore e di riserva, ha "una certa sensazione di sicurezza".

Questo non può essere dato per scontato nel motorsport e non è mai il caso del settore junior perché non si hanno i mezzi finanziari", ha dichiarato Beckmann a web.de.

Questo è uno dei motivi per cui il motorsport tedesco è in crisi. È diventato inaccessibile, soprattutto per molti giovani piloti. "Con il karting, la Formula 4, due anni di Formula 3 e Formula 2, servono circa dodici, tredici milioni di euro", ha calcolato David Schumacher. "Una stagione di karting da sola arriva a 350.000 euro con un buon team".

Questo solleva la domanda se il percorso sia fattibile per un talento tedesco con i normali prerequisiti?

"Teoricamente sì", dice Beckmann. E poi arriva la restrizione: "Ma allora il ragazzo deve essere un vero e proprio fuoriclasse, come Max Verstappen, Oscar Piastri o Lando Norris. Inoltre, i mezzi finanziari devono essere disponibili fin dall'inizio, in modo che la persona possa guidare anche nei migliori team".

Per esempio, ha avuto il problema di sapere sempre che non gli era permesso fare incidenti perché era estremamente costoso. "Di solito, quindi, non correvo molti rischi perché sapevo che avrei dovuto pagare per ogni eventuale danno. Allo stesso tempo, è importante guidare con la mente lucida e fare il proprio lavoro senza preoccuparsi di incidenti e costi. Questo blocca le cose", ha detto Beckmann.

Come tedesco, ha detto, è molto difficile al momento. "Devi essere un vero talento di alto livello. Perché il punto è che il talento fa ancora la differenza". Ritiene che l'ingresso di Audi 2026 possa cambiare qualcosa aumentando l'interesse per i piloti tedeschi o se ci fosse un team junior. "Allora forse più piloti avranno la possibilità di risalire la china", dice Beckmann.

Cosa deve succedere perché le cose cambino di nuovo in meglio?

Beckmann: "È necessario che la popolazione torni a interessarsi alla Formula 1. Se c'è di nuovo molta attenzione, allora ci saranno anche i soldi per una sponsorizzazione ragionevole, così che a un certo punto potremmo avere di nuovo cinque o sei piloti in Formula 1".

Ma è difficile valutare se questo accadrà, ha detto Beckmann: "La gente in Germania ha apprezzato i tempi con Michael Schumacher o Sebastian Vettel. Ma ora l'attenzione non è più così grande. La gente ha altri problemi e interessi rispetto alla Formula 1".

La sua carriera ha avuto una svolta estremamente positiva dalla fine dell'anno scorso, ha detto, perché ha trovato la sua strada e non deve più guadagnare grandi somme di denaro per sopravvivere un altro anno nel motorsport. "Sono un pilota professionista, sono coinvolto nel team, faccio molto lavoro al simulatore, sono presente a ogni riunione, ricevo molti feedback e imparo moltissimo, non ho mai imparato così tanto nel motorsport. Questo è stato un passo molto importante nella mia carriera", ha dichiarato Beckmann.