Beckmann: É assim que a Alemanha sai da crise da F1

Como muitos jovens pilotos de competição, David Beckmann sonhava com a Fórmula 1 e o jovem de 23 anos esteve no bom caminho durante muito tempo, conduzindo a Fórmula 4, a Fórmula 3 e a Fórmula 2. No entanto, não conseguiu dar o salto para a categoria máxima do desporto automóvel, mas juntou-se à Porsche na Fórmula E. Aí, como piloto de testes e de reserva, tem "um certo sentimento de segurança".

Lá, como piloto de testes e reserva, ele tem "uma certa sensação de segurança. Isso não é um dado adquirido no desporto automóvel e nunca é o caso no sector júnior porque não se tem os meios financeiros", disse Beckmann ao web.de.

Esta é uma das razões pelas quais o desporto automóvel alemão está em crise. Tornou-se incomportável, especialmente para muitos jovens pilotos. "Com o karting, a Fórmula 4, dois anos de Fórmula 3 e a Fórmula 2, são necessários cerca de 12 ou 13 milhões de euros", calculou David Schumacher. "Só uma época de karting ronda os 350.000 euros com uma boa equipa."

Isto levanta a questão de saber se o caminho é sequer viável para um talento alemão com os pré-requisitos normais?

"Teoricamente, sim", diz Beckmann. E depois vem a restrição: "Mas, nesse caso, o rapaz tem de ser um verdadeiro piloto de topo, como Max Verstappen, Oscar Piastri ou Lando Norris. Além disso, os meios financeiros têm de estar disponíveis desde o início para que a pessoa possa também conduzir nas melhores equipas".

Por exemplo, ele tinha o problema de saber que não podia bater muito porque era extremamente caro. "Por isso, normalmente não corria tantos riscos porque sabia que teria de pagar por eventuais danos. Ao mesmo tempo, é importante conduzir com a cabeça fria, fazer o nosso trabalho e não nos preocuparmos com acidentes e custos. Isso bloqueia as coisas", disse Beckmann.

Para um alemão, a situação é muito difícil atualmente. "É preciso ser um verdadeiro talento de topo. Porque, no fim de contas, o talento continua a fazer a diferença". Ele acredita que a entrada da Audi 2026 pode mudar alguma coisa, aumentando o interesse nos pilotos alemães ou se houver uma equipa júnior. "Assim, talvez mais pilotos tenham a oportunidade de voltar a subir na classificação", diz Beckmann.

O que é que tem de acontecer para que isto volte a mudar para melhor?

Beckmann: "É preciso que a população volte a ter um enorme interesse pela Fórmula 1. Se voltar a haver muita atenção, então o dinheiro para um patrocínio razoável também existirá, para que, a dada altura, possamos voltar a ter cinco ou seis pilotos na Fórmula 1."

Mas é difícil avaliar se isso vai acontecer, disse Beckmann: "As pessoas na Alemanha gostaram dos tempos com Michael Schumacher ou Sebastian Vettel. Mas agora a atenção já não é tão grande. As pessoas têm outros problemas e interesses para além da Fórmula 1".

A sua carreira deu uma reviravolta extremamente positiva desde o final do ano passado, porque encontrou o seu caminho e já não precisa de ganhar grandes somas de dinheiro para sobreviver mais um ano no desporto automóvel. "Sou um piloto profissional, estou envolvido na equipa, faço muito trabalho de simulador, estou em todas as reuniões, recebo muito feedback e aprendo muito - nunca aprendi tanto no desporto automóvel. Este foi um passo muito importante na minha carreira", afirmou Beckmann.