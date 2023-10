Frentzen y la muerte de Senna: "Fue un shock".

Heinz-Harald Frentzen estaba de muy buen humor, feliz, emocionado. Había celebrado su debut en la Fórmula 1 en 1994, pilotaba para Sauber y había empezado bien su temporada de novato, ya había sumado sus primeros puntos en la segunda carrera.

Pero entonces llegó el fin de semana negro de Imola, donde murieron Roland Ratzenberger y Ayrton Senna.

En el podcast Beyond the Grid, el alemán recuerda el tercer fin de semana de carreras y las consecuencias, también para él mismo, sobre todo mentales, claro.

"Fue un shock. Fue increíble. Pensabas que estabas en otro mundo. Vienes de lo más alto y de repente estás muy abajo. Entonces te preguntas si el deporte que hacemos es realmente necesario y si tienes que arriesgar tanto", dijo Frentzen.

Después no quiso volver a casa y viajó a Austria para resolverlo por sí mismo. "Y al final del día dije. 'Escucha, esto es lo que me gusta. Esto es lo que me gusta. Cuando llegue tu momento, llegará. Pero no puedes renunciar a todos los sueños que has construido antes. Este es un trabajo arriesgado y tenemos que hacerlo'".

Más tarde, el compañero de equipo de Frentzen, Karl Wendlinger, sufrió un grave accidente en Mónaco, el siguiente golpe bajo, tanto para el equipo como para Frentzen. Demostró su lealtad rechazando una oferta para pilotar para Williams como sustituto de Senna. Aunque no fue fácil para él.

Frentzen recuerda: "Tras la muerte de Ayrton Senna, recibí una llamada de Frank pidiéndome que viniera a Williams en el 94. Estaba muy contento de estar en Sauber. Yo estaba muy contento de estar en Sauber. Le dije a Frank: 'No puedo dejar el equipo'. Fue muy difícil venir a Sauber y Sauber hizo todo lo posible para convencer a Mercedes de que yo era el hombre adecuado, porque Mercedes tenía dudas de que yo fuera el hombre adecuado. Peter hizo todo lo posible para conseguirme el trabajo en la Fórmula 1. Le dije a Frank: 'Estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad que Sauber me dio en la Fórmula 1. No puedo dejar el equipo después de tres o cuatro carreras y empezar de nuevo. No puedo romper mi contrato'".

