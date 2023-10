Frentzen et la mort de Senna : "Cela a été un tel choc".

Heinz-Harald Frentzen était de super humeur, heureux, excité. Il avait fait ses débuts en Formule 1 en 1994, il pilotait pour Sauber et avait bien commencé sa saison de rookie, marquant ses premiers points dès la deuxième course.

Mais ensuite, il y a eu le week-end noir d'Imola, où Roland Ratzenberger et Ayrton Senna sont décédés.

Dans le podcast Beyond the Grid, l'Allemand se souvient de ce troisième week-end de course et de ses conséquences, y compris pour lui-même, surtout mentalement bien sûr.

"Ce fut un tel choc. C'était incroyable. Tu pensais que tu étais dans un autre monde. Tu viens d'un sommet et tout à coup, tu es au plus bas. On se demande alors si le sport que nous pratiquons est vraiment nécessaire et s'il faut prendre autant de risques", a déclaré Frentzen.

Il n'a ensuite pas voulu rentrer chez lui et s'est rendu en Autriche afin de clarifier la situation pour lui-même. "Et à la fin de la journée, j'ai dit. 'Écoute, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Si ton heure est venue, elle est venue. Mais tu ne peux pas abandonner tous les rêves que tu as construits auparavant. C'est un travail risqué, et nous devons le faire".

Plus tard, le coéquipier de Frentzen, Karl Wendlinger, a été victime d'un grave accident à Monaco - le coup dur suivant, tant pour l'équipe que pour Frentzen. Ce dernier a fait preuve de loyauté en refusant une offre de remplacement de Senna pour Williams. Même si cela n'a pas été facile pour lui.

Frentzen se souvient : "Après la mort d'Ayrton Senna, j'ai reçu un appel de Frank qui me demandait de venir chez Williams en 94. J'étais tellement heureux d'être chez Sauber. J'ai dit à Frank : 'Je ne peux pas quitter l'équipe'. C'était tellement difficile de venir chez Sauber, et Sauber a tout fait pour convaincre Mercedes que j'étais l'homme de la situation, parce que Mercedes avait des doutes sur le fait que j'étais l'homme de la situation. Peter a tout fait pour que j'obtienne le poste en Formule 1. J'ai dit à Frank : 'Je suis tellement reconnaissant d'avoir eu la chance que Sauber m'a donnée en Formule 1. Je ne peux pas quitter l'équipe après trois ou quatre courses et recommencer à zéro. Je ne peux pas rompre mon contrat".

GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5