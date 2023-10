Frentzen e la morte di Senna: "È stato uno shock".

Heinz-Harald Frentzen era di ottimo umore, felice, eccitato. Aveva festeggiato il suo debutto in Formula 1 nel 1994, guidava per la Sauber e aveva iniziato bene la sua stagione da esordiente, ottenendo i primi punti già alla seconda gara.

Ma poi arrivò il weekend nero di Imola, dove morirono Roland Ratzenberger e Ayrton Senna.

Nel podcast Beyond the Grid, il tedesco ricorda il terzo weekend di gara e le conseguenze, anche per se stesso, soprattutto a livello mentale, ovviamente.

"È stato un tale shock. È stato incredibile. Credevi di essere in un altro mondo. Arrivi da un livello altissimo e all'improvviso ti ritrovi in basso. Allora ti chiedi se lo sport che facciamo è davvero necessario e se devi rischiare così tanto", ha detto Frentzen.

Non ha voluto tornare a casa e si è recato in Austria per risolvere la situazione da solo. "E alla fine della giornata ho detto. 'Ascolta, questo è ciò che mi piace. Questo è ciò che amo. Quando arriverà il tuo momento, arriverà. Ma non puoi rinunciare a tutti i sogni che hai costruito prima. Questo è un lavoro rischioso e dobbiamo farlo'".

In seguito, il compagno di squadra di Frentzen, Karl Wendlinger, si è schiantato gravemente a Monaco - il successivo colpo basso, sia per la squadra che per Frentzen. Frentzen dimostrò la sua lealtà rifiutando l'offerta di guidare per la Williams come sostituto di Senna. Anche se non fu facile per lui.

Frentzen ricorda: "Dopo la morte di Ayrton Senna, ricevetti una telefonata da Frank che mi chiedeva di passare alla Williams nel '94. Ero felicissimo di essere alla Sauber. Ero felicissimo di essere alla Sauber. Ho detto a Frank: 'Non posso lasciare la squadra'. È stato molto difficile venire in Sauber e la Sauber ha fatto di tutto per convincere la Mercedes che ero l'uomo giusto, perché la Mercedes dubitava che fossi l'uomo giusto. Peter ha fatto di tutto per farmi avere un lavoro in Formula 1. Ho detto a Frank: "Sono molto grato di aver avuto l'opportunità che la Sauber mi ha dato in Formula 1. Non posso lasciare la squadra e basta. Non posso lasciare la squadra dopo tre o quattro gare e ricominciare da capo. Non posso rompere il mio contratto'".

