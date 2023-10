Frentzen e a morte de Senna: "Foi um choque muito grande".

Heinz-Harald Frentzen estava de bom humor, feliz, entusiasmado. Tinha festejado a sua estreia na Fórmula 1 em 1994, pilotava para a Sauber e tinha começado bem a sua época de estreante, já tinha marcado os seus primeiros pontos na segunda corrida.

Mas depois veio o fim de semana negro em Imola, onde morreram Roland Ratzenberger e Ayrton Senna.

No podcast Beyond the Grid, o alemão recorda o terceiro fim de semana de corridas e as consequências, também para si próprio, especialmente a nível mental, claro.

"Foi um choque tão grande. Foi inacreditável. Pensamos que estamos noutro mundo. Vimos de um ponto alto e, de repente, estamos muito em baixo. Depois, perguntamo-nos se o desporto que praticamos é realmente necessário e se temos de arriscar tanto", disse Frentzen.

Frentzen não quis voltar para casa e viajou para a Áustria para resolver o problema por si próprio. "E no final do dia eu disse. Oiçam, é disto que eu gosto. Isto é o que eu adoro. Quando chegar a tua hora, chega. Mas não podemos desistir de todos os nossos sonhos que construímos antes. Este é um trabalho arriscado e temos de o fazer'".

Mais tarde, o colega de equipa de Frentzen, Karl Wendlinger, teve um acidente grave no Mónaco - o golpe baixo seguinte, tanto para a equipa como para Frentzen. Frentzen provou a sua lealdade ao recusar uma oferta para conduzir para a Williams como substituto de Senna. Apesar de não ter sido fácil para ele.

Frentzen recorda: "Após a morte de Ayrton Senna, recebi uma chamada do Frank a pedir-me para ir para a Williams em 1994. Eu estava muito feliz por estar na Sauber. Disse ao Frank: 'Não posso deixar a equipa'. Foi muito difícil vir para a Sauber e a Sauber fez tudo para convencer a Mercedes de que eu era o homem certo, porque a Mercedes tinha dúvidas de que eu era o homem certo. O Peter fez tudo para me conseguir o lugar na Fórmula 1. Eu disse ao Frank: "Estou muito grato por ter tido a oportunidade que a Sauber me deu na Fórmula 1. Não posso simplesmente deixar a equipa após três ou quatro corridas e começar de novo. Não posso quebrar o meu contrato".

