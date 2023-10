Équipe junior Red Bull : 17 ont accédé à la Formule 1

Rappelons que Markus Friesacher, favori de Mateschitz et promu jusqu'en Formule 3, a été le deuxième moteur de la course et a fait ses preuves en Formule Holden australienne en 1998 (troisième au classement général, champion Scott Dixon, futur champion d'Indy 500 et d'Indycar).

Le Salzbourgeois, aujourd'hui homme d'affaires prospère et propriétaire d'un lodge de luxe en Namibie, visait la Formule 3000 avec l'écurie RSM de Marko, ce qu'il a réussi à faire pendant trois courses en 1999 aux côtés d'Enrique Bernoldi. Après une blessure à la main à Monaco, Friesacher était hors course, mais la première équipe junior Red Bull était née.

Avant les huit jeunes pilotes actuels en promotion, il y avait, pour autant que l'on puisse comprendre, 88 juniors, dont 17 ont réussi à atteindre la Formule 1 - un pourcentage de 19,3 ou à peine un sur cinq. Les 17 étaient, selon l'actuel steward FIA-F1 Bernoldi (en 2001/02 chez Arrows, car il n'y avait pas de place chez Red Bull Sauber !), dans l'ordre chronologique, Christian Klien, Tonio Liuzzi (également steward en F1 aujourd'hui), Scott Speed, Sébastien Buemi, Sebastian Vettel, Jaime Alguersuari, Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne, Daniil Kwjat, Carlos Sainz, Max Verstappen, Brendon Hartley, Pierre Gasly, Alex Albon, Yuki Tsunoda et Liam Lawson.

Le palmarès est connu : Vettel quatre fois, Verstappen bientôt trois fois champion du monde (F1). Les victoires en GP ont été remportées par Ricciardo (sept avec Red Bull Racing, une avec McLaren), Sainz (deux avec Ferrari) et Gasly (une avec AlphaTauri/anciennement Toro Rosso).

Mais il ne faut pas oublier les succès des élèves de Red Bull en dehors de la Formule 1 : Buemi, le Suisse toujours soutenu, qui rend de bons services dans le cadre des pilotes d'essai et de simulation, a notamment collectionné les titres : il a été trois fois champion du monde d'endurance et a remporté quatre fois les 24 heures du Mans avec Toyota, et il a été deuxième champion de Formule E en 2016.

Il poursuit toujours le triple programme WEC, FE et essais F1. Le Néo-Zélandais Hartley s'est lui aussi paré de trois titres WEC (deux fois Porsche, une fois Toyota) et a remporté trois fois Le Mans (une fois Porsche, deux fois Toyota). Le Français Jean-Éric Vergne est double champion du monde de Formule E, le Portugais Antonio Felix da Costa a remporté un titre électrique, mais il a été battu par Daniil Kwjat pour obtenir une place en F1 en 2014. Le Suisse Neel Jani a remporté un titre WEC et une victoire au Mans avec Porsche et devient pilote de développement pour Audi dans le projet F1 avec Sauber.

Et les Autrichiens, qui ont toujours eu un statut particulièrement difficile auprès du chef Marko ? Klien s'est maintenu en Formule 1 de 2004 à 2006 et a ensuite été pilote d'essai pour BMW-Sauber et Honda.

Le Carinthien Patrick Friesacher (sans lien de parenté avec Markus F.) a réussi à passer une demi-saison en Formule 1 avec Minardi (2005) alors qu'il avait déjà été écarté de Red Bull. Les Salzbourgeois Martin Ragginger (pilote contractuel Porsche de longue date) et Philipp Eng (double vainqueur de la Coupe avec Porsche en 2015, pilote d'usine BMW depuis 2016) ont mis des points d'exclamation sur l'endurance, de Spa à Daytona.

Mathias Lauda a eu plus de succès en WEC qu'en DTM et a remporté le titre dans la catégorie LMGTE-Am en 2017 en tant que pilote d'usine d'Aston Martin. Le Viennois Mirko Bortolotti a été champion de F2 et a effectué des essais pour Ferrari, Toro Rosso et Williams avant de devenir l'un des meilleurs pilotes de GT3 au monde, avec notamment deux victoires à Daytona et une à Sebring. Le dernier (chronologiquement) des dix Autrichiens membres du programme de promotion a été Lucas Auer en 2019, alors qu'il courait en Super Formula japonaise (neuvième).

Parmi les Allemands, Michael Ammermüller était le plus proche de la F1, il était pilote d'essai et de réserve jusqu'à une difficile blessure à la main. Kevin Mirocha a été brièvement promu en Formule BMW, Stefan Wackerbauer en Formule Renault. Parmi les Suisses, Buemi et Jani sont restés les seuls pilotes RB.

Actuellement, Red Bull soutient six juniors en Formule 2 et un en Formule 3 (le fils de Juan Pablo Montoya, Sebastian), ainsi qu'en Super Formula japonaise Lawson, qui s'est presque imposé en Formule 1 comme le remplaçant de Ricciardo, mais qui devra rester remplaçant pour les deux équipes en 2024.

Le Français Isack Hadjar fait ses débuts en F1 pour AlphaTauri le vendredi au GP des Etats-Unis à Austin - bien qu'il ne soit que 14e en Formule 2 (une victoire cette saison).

GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5