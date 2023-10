Red Bull junior team: in 17 sono entrati in Formula 1

Liam Lawson forse disputerà il suo ultimo GP come sostituto di Ricciardo domenica a Losail. È un protetto del programma per giovani piloti istituito dal consulente per il motorsport Helmut Marko nel 1999.

Ricordiamo: la seconda forza trainante era Markus Friesacher, promosso in Formula 3 come beniamino di Mateschitz, che avrebbe dato prova di sé nella Formula Holden australiana del 1998 (terzo assoluto, campione Scott Dixon, successivo campione Indy 500 e Indycar) .

Il salisburghese, ora uomo d'affari di successo e proprietario di un lodge di lusso in Namibia, punta alla Formula 3000 con la scuderia RSM di Marko, con cui disputa tre gare nel 1999 al fianco di Enrique Bernoldi. Dopo un infortunio alla mano a Monaco, Friesacher è rimasto fuori, ma è nato il primo team junior Red Bull.

Prima degli attuali otto piloti junior in promozione, c'erano, per quanto è possibile rintracciare, 88 junior, 17 dei quali sono arrivati in Formula Uno - una percentuale del 19,3 o poco meno di uno su cinque. I 17, dopo l'attuale commissario della FIA F1 Bernoldi (2001/02 alla Arrows perché non c'era posto alla Red Bull Sauber!) in ordine cronologico sono stati Christian Klien, Tonio Liuzzi (anche lui ora steward in incarichi di F1), Scott Speed, Sébastien Buemi, Sebastian Vettel, Jaime Alguersuari, Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne, Daniil Kwjat, Carlos Sainz, Max Verstappen, Brendon Hartley, Pierre Gasly, Alex Albon, Yuki Tsunoda e Liam Lawson.

I precedenti in pista sono ben noti: Vettel quattro volte, Verstappen presto tre volte campione del mondo (F1). Le vittorie nei GP sono state conquistate da Ricciardo (sette con la Red Bull Racing, una con la McLaren), Sainz (due con la Ferrari) e Gasly (una con l'AlphaTauri/ex Toro Rosso).

Ma non bisogna dimenticare i successi dei giovani Red Bull al di fuori della Formula 1: Soprattutto lo svizzero Buemi, ancora supportato, che serve bene nella squadra dei piloti collaudatori e simulatori, ha collezionato titoli: è diventato tre volte campione del mondo Endurance e ha vinto quattro volte la 24 Ore di Le Mans con la Toyota, in Formula E è stato secondo campione nel 2016.

È tuttora alla guida del triplo programma di test WEC, FE e F1. Anche il neozelandese Hartley si è fregiato di tre titoli WEC (due volte Porsche, una volta Toyota) e ha vinto tre volte Le Mans (una volta Porsche, due volte Toyota). Il francese Jean-Éric Vergne è due volte campione del mondo di Formula E e un titolo elettrico è stato vinto dal portoghese Antonio Felix da Costa, che ha perso contro Daniil Kwjat per ottenere un posto in F1 per il 2014. Lo svizzero Neel Jani ha conquistato un titolo WEC e una vittoria a Le Mans con la Porsche e sarà un pilota di sviluppo per l'Audi nel progetto di F1 con la Sauber.

E gli austriaci, che hanno sempre avuto un rapporto particolarmente difficile con il boss Marko? Klien è rimasto in Formula 1 dal 2004 al 2006 ed è stato poi collaudatore per BMW-Sauber e Honda.

Il carinziano Patrick Friesacher (non parente di Markus F.) è entrato in Formula 1 per mezza stagione con la Minardi (2005) quando era già stato smistato alla Red Bull. I salisburghesi Martin Ragginger (pilota a contratto Porsche a lungo termine) e Philipp Eng (doppio vincitore della Coppa con Porsche nel 2015, pilota ufficiale BMW dal 2016) hanno messo il punto esclamativo sulla lunga distanza da Spa a Daytona.

Mathias Lauda ha avuto più successo nel WEC che nel DTM e ha vinto il titolo della categoria LMGTE-Am come pilota ufficiale Aston Martin nel 2017. Il viennese Mirko Bortolotti è diventato campione di F2 e ha effettuato test per Ferrari, Toro Rosso e Williams prima di diventare uno dei migliori piloti GT3 a livello mondiale, con due vittorie a Daytona e una a Sebring. (In termini di tempo) l'ultimo dei dieci austriaci che hanno fatto parte del programma di sviluppo è stato Lucas Auer nel 2019, quando ha corso nella Super Formula giapponese (nono).

Tra i tedeschi, Michael Ammermüller è quello che si è avvicinato di più alla F1, essendo stato pilota di prova e di riserva fino a un difficile infortunio alla mano. Kevin Mirocha è stato brevemente promosso alla Formula BMW, Stefan Wackerbauer alla Formula Renault. Tra gli svizzeri, Buemi e Jani sono rimasti gli unici piloti RB.

La Red Bull sponsorizza attualmente sei juniores in Formula 2 e uno in Formula 3 (Sebastian, figlio di Juan Pablo Montoya), oltre al giapponese Lawson, che si è quasi affermato in Formula 1 come sostituto di Ricciardo, ma che nel 2024 dovrà rimanere un sostituto per entrambi i team.

Il francese Isack Hadjar debutta in F1 per l'AlphaTauri nel GP degli Stati Uniti ad Austin, venerdì, anche se è solo 14° in Formula 2 (una vittoria in questa stagione).

