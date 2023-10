Equipa júnior da Red Bull: 17 chegaram à Fórmula 1

Liam Lawson irá possivelmente disputar o seu último GP como substituto de Ricciardo no domingo em Losail. É um protegido do programa de jovens pilotos criado pelo conselheiro de desportos motorizados Helmut Marko em 1999.

Recordamos: a segunda força motriz foi Markus Friesacher, promovido à Fórmula 3 como favorito de Mateschitz e que viria a provar o seu valor na Fórmula Holden australiana em 1998 (terceiro na geral, campeão Scott Dixon, o subsequente campeão da Indy 500 e da Indycar) .

O nativo de Salzburgo, agora um empresário bem sucedido e proprietário de um hotel de luxo na Namíbia, ambicionou a Fórmula 3000 com a equipa de corridas RSM de Marko, o que fez durante três corridas em 1999 ao lado de Enrique Bernoldi. Depois de uma lesão na mão no Mónaco, Friesacher ficou de fora, mas a primeira equipa júnior da Red Bull nasceu.

Antes dos actuais oito pilotos juniores na promoção, existiam, tanto quanto se pode verificar, 88 juniores, 17 dos quais chegaram à Fórmula 1 - uma percentagem de 19,3 ou pouco menos de um em cada cinco. Os 17 foram, depois do atual comissário da FIA F1, Bernoldi (2001/02 na Arrows porque não havia lugar na Red Bull Sauber!), por ordem cronológica, foram Christian Klien, Tonio Liuzzi (atualmente também com funções de comissário de pista na F1), Scott Speed, Sébastien Buemi, Sebastian Vettel, Jaime Alguersuari, Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne, Daniil Kwjat, Carlos Sainz, Max Verstappen, Brendon Hartley, Pierre Gasly, Alex Albon, Yuki Tsunoda e Liam Lawson.

O historial é bem conhecido: Vettel quatro vezes, Verstappen em breve será tricampeão mundial (F1). As vitórias em GP foram conquistadas por Ricciardo (sete com a Red Bull Racing, uma com a McLaren), Sainz (duas com a Ferrari) e Gasly (uma com a AlphaTauri/antiga Toro Rosso).

Mas não se deve esquecer os sucessos dos jovens da Red Bull fora da Fórmula 1: Acima de tudo, o ainda apoiado suíço Buemi, que serve bem no plantel de pilotos de testes e simuladores, coleccionou títulos: sagrou-se três vezes campeão do Mundo de Resistência e venceu quatro vezes as 24 Horas de Le Mans com a Toyota, na Fórmula E foi vice-campeão em 2016.

Continua a conduzir o programa triplo de testes do WEC, FE e F1. O neozelandês Hartley também conquistou três títulos do WEC (Porsche duas vezes, Toyota uma vez) e venceu Le Mans três vezes (Porsche uma vez, Toyota duas vezes). O francês Jean-Éric Vergne é bicampeão mundial de Fórmula E e um título elétrico foi conquistado pelo português António Félix da Costa, que perdeu para Daniil Kwjat o lugar na F1 para 2014. O suíço Neel Jani chegou a um título do WEC e a uma vitória em Le Mans com a Porsche e será piloto de desenvolvimento da Audi no projeto de F1 com a Sauber.

E os austríacos, que sempre tiveram uma relação particularmente difícil com o chefe Marko? Klien esteve na Fórmula 1 de 2004 a 2006 e foi mais tarde piloto de testes da BMW-Sauber e da Honda.

O caríntio Patrick Friesacher (sem qualquer relação com Markus F.) chegou à Fórmula 1 durante meia época com a Minardi (2005), quando já tinha sido selecionado para a Red Bull. Os salzburguenses Martin Ragginger (piloto contratado a longo prazo pela Porsche) e Philipp Eng (duplo vencedor da Taça com a Porsche em 2015, piloto da BMW desde 2016) fizeram pontos de exclamação na longa distância de Spa a Daytona.

Mathias Lauda teve mais sucesso no WEC do que no DTM e ganhou o título da categoria LMGTE-Am como piloto de fábrica da Aston Martin em 2017. Mirko Bortolotti, de Viena, sagrou-se campeão de F2 e fez testes na Ferrari, Toro Rosso e Williams antes de se tornar um dos melhores pilotos de GT3 a nível mundial - incluindo duas vitórias em Daytona e uma em Sebring. (Em termos de tempo) o último dos dez austríacos que fizeram parte do programa de desenvolvimento foi Lucas Auer em 2019, quando correu na Super Formula japonesa (nono).

Dos alemães, Michael Ammermüller foi o que mais se aproximou da F1, tendo sido piloto de testes e reserva até uma difícil lesão na mão. Kevin Mirocha foi brevemente promovido à Fórmula BMW, Stefan Wackerbauer à Fórmula Renault. Entre os suíços, Buemi e Jani continuam a ser os únicos pilotos da RB.

A Red Bull patrocina atualmente seis juniores na Fórmula 2 e um na Fórmula 3 (o filho de Juan Pablo Montoya, Sebastian), mais na Super Fórmula japonesa Lawson, que quase se impôs na Fórmula 1 como substituto de Ricciardo, mas que deve continuar a ser suplente de ambas as equipas em 2024.

O francês Isack Hadjar faz sua estreia na F1 pela AlphaTauri no GP dos EUA em Austin na sexta-feira - embora ele seja apenas o 14º na Fórmula 2 (uma vitória nesta temporada).

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5