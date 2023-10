Steiner: Eso es lo que me motiva cada día

El Gran Premio de Singapur fue uno de los más destacados de los últimos tiempos. El equipo logró entrar en la Q3 con sus dos coches y Kevin Magnussen condujo su VF-23 hasta una merecida décima plaza y un valioso punto. ¿En qué medida se debe esto a la mentalidad del equipo, capaz de aprovechar estas oportunidades cuando se presentan?

Conocemos nuestro coche y sabemos que tenemos problemas en carrera en este momento, todo el mundo es consciente de ello. Todo el equipo intenta siempre hacerlo lo mejor posible, desde los pilotos hasta los mecánicos e ingenieros, y sacar todo lo que tenemos. Entonces, cuando se presenta la oportunidad, conseguimos un punto o al menos algo de la clasificación. Si nos fijamos en nuestras paradas en boxes en las últimas carreras, fueron bastante buenas. Me quito el sombrero ante el equipo por no bajar la cabeza y mantener la presión porque saben que les esperan días mejores.

El Gran Premio de Japón fue más bien una prueba de realidad, dados los problemas del VF-23 en su forma actual. ¿Cómo afronta personalmente la montaña rusa de emociones que puede producirse de un fin de semana de carreras a otro?

Es muy sencillo: tenemos que mirar hacia delante y saber lo que estamos haciendo como equipo. Estamos trabajando duro para salir de este agujero y eso es lo que me motiva cada día de la semana. No estaría aquí si no supiera que estamos trabajando duro y mejorando para estar donde queremos y debemos estar.

Este fin de semana es la segunda vez que la Fórmula 1 visita Qatar: el deporte debutó en esta pista en noviembre de 2021. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones de la pista y qué espera de su regreso, sabiendo que las instalaciones en el garaje y el paddock se han mejorado desde entonces?

Cuando fuimos por primera vez en 2021, fue una visita de "última hora", diría yo. Nos dieron una calurosa bienvenida en Qatar y fue una buena carrera. Recuerdo que los garajes eran más pequeños, pero eso era porque se construyeron para motos, pero las instalaciones se han mejorado y tienen muy buen aspecto. Recuerdo que hubo algunos problemas con los bajos debido a los bordillos, pero a ver qué pasa con eso. Lo único que me da dolor de cabeza son las temperaturas, que son realmente altas, de cuarenta grados. Pero corremos de noche, así que no debería pasar nada.

El equipo se está centrando actualmente en el paquete de mejoras del VF-23, que se presentará en el Gran Premio de EE.UU. a finales de este mes. ¿Puedes hacernos un resumen del flujo de trabajo actual y del reto que supone su lanzamiento a estas alturas de la temporada?

El programa va por buen camino, así que todo debería estar hecho. Todo el mundo en el equipo ha hecho un buen trabajo con la planificación: el departamento de compras ha estado trabajando día y noche para pedir todo a tiempo, la oficina de diseño ha estado trabajando y pasando los planos al departamento de compras; la empresa ha estado trabajando como debe. No sabemos lo buena que será la actualización, esperamos algo bueno de ella, pero lo mejor es que vamos en la dirección que queremos ir el año que viene y aprenderemos mucho este año para la próxima temporada.

GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5