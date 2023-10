Steiner : C'est ce qui me motive chaque jour

Le Grand Prix de Singapour a été un moment fort récemment. L'équipe a réussi à placer les deux voitures en Q3 et Kevin Magnussen a conduit sa VF-23 à une dixième place durement méritée, ce qui lui a permis de marquer un point précieux. Dans quelle mesure cela est-il dû à la mentalité de l'équipe, qui est capable de saisir ces opportunités avec succès lorsqu'elles se présentent ?

Nous connaissons notre voiture et savons que nous avons des problèmes en course en ce moment, tout le monde en est conscient. Toute l'équipe essaie toujours de faire de son mieux, à commencer par les pilotes, les mécaniciens et les ingénieurs, et de tirer le meilleur parti de ce que nous avons. Quand l'occasion se présente, nous marquons un point, ou du moins quelque chose en qualification. Si l'on regarde nos arrêts au stand lors des dernières courses, ils étaient plutôt bons. Chapeau à l'équipe qui ne baisse pas la tête et continue à mettre la pression, sachant que des jours meilleurs l'attendent.

Le Grand Prix du Japon était plutôt un test de réalité, compte tenu des problèmes de la VF-23 dans sa forme actuelle. Comment gérez-vous personnellement cette alternance de sentiments qui peut se produire d'un week-end de course à l'autre ?

C'est très simple : nous devons regarder vers l'avant et savoir ce que nous faisons en tant qu'équipe. Nous travaillons dur pour sortir de ce trou, et c'est ce qui me motive chaque jour de la semaine. Je ne serais pas ici si je ne savais pas que nous travaillons dur et que nous nous améliorons là où nous voulons être et où nous devrions être.

Ce week-end, le Qatar accueille la Formule 1 pour la deuxième fois seulement - en novembre 2021, ce sport a fait ses débuts sur ce circuit. Quelles ont été vos premières impressions sur le circuit et qu'attendez-vous avec impatience de votre retour - sachant que les installations du garage et du paddock ont été modernisées depuis ?

Lorsque nous y sommes allés pour la première fois en 2021, c'était un appel 'de dernière minute', je dirais. Nous avons été très bien accueillis par tout le monde au Qatar et la course s'est bien passée. Je me souviens que les garages étaient plus petits, mais c'était parce qu'ils étaient construits pour les motos, mais les installations ont toutes été modernisées et ont l'air très bien. Je me souviens qu'il y avait quelques problèmes avec le soubassement à cause des encoches, mais voyons ce qu'il en est advenu. La seule chose qui me préoccupe, ce sont les températures, qui sont vraiment élevées, dans la quarantaine. Mais nous roulons de nuit, donc ça devrait aller.

L'équipe se concentre actuellement sur le package de mise à niveau VF-23, qui devrait être présenté à la fin du mois lors du Grand Prix des États-Unis. Pouvez-vous donner un aperçu du déroulement actuel des opérations et du défi que représente son introduction à ce stade de la saison ?

Le programme se déroule comme prévu, donc tout devrait être fait. Tout le monde dans l'équipe a fait un bon travail de planification - le département des achats a travaillé jour et nuit pour tout commander à temps, le bureau d'études a travaillé et a transmis les dessins au département des achats - l'entreprise a travaillé comme elle le devait. Nous ne savons pas à quel point la mise à niveau sera bonne, nous en attendons quelque chose de bon, mais la meilleure chose est que nous allons dans la direction que nous voulons prendre l'année prochaine, et nous allons apprendre beaucoup de choses cette année pour la saison prochaine.

GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5