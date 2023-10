Steiner: Questo è ciò che mi motiva ogni giorno.

La Haas è ancora in crisi sportiva. Ma il capo della squadra Günther Steiner rimane ottimista sul fatto che le cose si risolleveranno presto. Forse in Qatar?

Il Gran Premio di Singapore è stato un momento importante. Il team è riuscito a entrare in Q3 con entrambe le vetture e Kevin Magnussen ha portato la sua VF-23 a un meritato decimo posto e a un punto prezioso. Quanto di questo è dovuto alla mentalità del team, che è in grado di cogliere con successo queste opportunità quando si presentano?

Conosciamo la nostra vettura e sappiamo che al momento abbiamo dei problemi in gara, tutti ne sono consapevoli. Tutta la squadra cerca sempre di fare del suo meglio, dai piloti ai meccanici e agli ingegneri, e di ottenere il massimo da ciò che abbiamo. Poi, quando si presenta l'occasione, riusciamo a ottenere un punto o almeno qualcosa dalle qualifiche. Se si guarda ai nostri pit stop nelle ultime gare, sono stati piuttosto buoni. Tanto di cappello alla squadra per non aver abbassato la testa e per aver mantenuto la pressione perché sanno che ci aspettano giorni migliori.

Il Gran Premio del Giappone è stato più che altro una verifica della realtà, visti i problemi della VF-23 nella sua forma attuale. Come affronta personalmente le montagne russe di emozioni che possono verificarsi da un weekend di gara all'altro?

È molto semplice: dobbiamo guardare avanti e sapere cosa stiamo facendo come squadra. Stiamo lavorando duramente per uscire da questo buco e questo è ciò che mi motiva ogni giorno della settimana. Non sarei qui se non sapessi che stiamo lavorando duramente e che stiamo migliorando per arrivare dove vogliamo e dobbiamo arrivare".

Questo fine settimana segna solo la seconda volta che la Formula 1 visita il Qatar - lo sport ha fatto il suo debutto su questo circuito nel novembre 2021. Quali sono state le sue prime impressioni sul tracciato e cosa non vede l'ora di fare al suo ritorno, sapendo che le strutture del garage e del paddock sono state migliorate da allora?

Quando siamo andati lì per la prima volta nel 2021, direi che è stata una chiamata "all'ultimo minuto". Abbiamo ricevuto un'accoglienza molto calorosa da tutti in Qatar ed è stata una bella gara. Ricordo che i garage erano più piccoli, ma era perché erano stati costruiti per le moto, ma le strutture sono state tutte aggiornate e sembrano molto buone. Ricordo che c'erano dei problemi con il sottoscocca a causa dei cordoli, ma vediamo cosa è successo. L'unica cosa che mi fa venire il mal di testa sono le temperature, che sono davvero alte, sui quaranta. Ma corriamo di notte, quindi dovrebbe andare bene.

Il team si sta concentrando sul pacchetto di aggiornamenti della VF-23, che sarà presentato al Gran Premio degli Stati Uniti alla fine del mese. Può fare una panoramica del flusso di lavoro attuale e della sfida del lancio in questa fase della stagione?

Il programma è in linea con i tempi, quindi tutto dovrebbe essere pronto. Tutti i membri del team hanno fatto un buon lavoro con la pianificazione: l'ufficio acquisti ha lavorato giorno e notte per ordinare tutto in tempo, l'ufficio progettazione ha lavorato e ha passato i disegni all'ufficio acquisti, l'azienda ha lavorato come doveva. Non sappiamo quanto sarà buono l'aggiornamento, ci aspettiamo qualcosa di buono, ma la cosa migliore è che stiamo andando nella direzione in cui vogliamo andare l'anno prossimo e che quest'anno impareremo molto per la prossima stagione.

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5