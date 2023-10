Steiner: É isso que me motiva todos os dias

O Grande Prémio de Singapura foi um dos pontos altos dos últimos tempos. A equipa conseguiu entrar na Q3 com os dois carros e Kevin Magnussen conduziu o seu VF-23 a um merecido décimo lugar e a um ponto valioso. Em que medida é que isto se deve à mentalidade da equipa, que é capaz de aproveitar estas oportunidades quando elas se apresentam?

Conhecemos o nosso carro e sabemos que temos problemas na corrida neste momento, toda a gente está ciente disso. Toda a equipa tenta sempre dar o seu melhor, desde os pilotos aos mecânicos e engenheiros, e tirar o máximo partido do que temos. Depois, quando surge a oportunidade, conseguimos um ponto ou pelo menos alguma coisa na qualificação. Se olharmos para as nossas paragens nas boxes nas últimas corridas, verificamos que foram muito boas. A equipa está de parabéns por não baixar a cabeça e manter a pressão, porque sabe que tem dias melhores pela frente.

O Grande Prémio do Japão foi mais um teste à realidade, tendo em conta os problemas com a VF-23 na sua forma atual. Como é que lida pessoalmente com a montanha russa de emoções que pode acontecer de um fim de semana de corrida para o outro?

É muito simples: temos de olhar para a frente e saber o que estamos a fazer como equipa. Estamos a trabalhar arduamente para sair deste buraco e é isso que me motiva todos os dias da semana. Não estaria aqui se não soubesse que estamos a trabalhar arduamente e a melhorar para chegarmos onde queremos e devemos estar.

Este fim de semana marca apenas a segunda vez que a Fórmula 1 visita o Qatar - o desporto fez a sua estreia nesta pista em novembro de 2021. Quais foram as suas primeiras impressões da pista e o que espera no seu regresso - sabendo que as instalações na garagem e no paddock foram melhoradas desde então?

Quando lá fomos pela primeira vez em 2021, foi uma visita de última hora, diria eu. Tivemos uma receção muito calorosa de todos no Qatar e foi uma boa corrida. Lembro-me de as garagens serem mais pequenas, mas isso era porque tinham sido construídas para as motos, mas as instalações foram todas melhoradas e têm muito bom aspeto. Lembro-me que houve alguns problemas com a parte de baixo da carroçaria por causa dos lancis, mas vamos ver o que acontece com isso. A única coisa que me dá dores de cabeça são as temperaturas, que são muito altas, na casa dos quarenta. Mas vamos correr à noite, por isso não deve haver problema.

A equipa está atualmente a concentrar-se no pacote de atualização do VF-23, que deverá ser apresentado no Grande Prémio dos EUA no final deste mês. Pode dar uma visão geral do fluxo de trabalho atual e do desafio do lançamento nesta fase da época?

O programa está no bom caminho, por isso tudo deve estar feito. Todos na equipa fizeram um bom trabalho de planeamento - o departamento de compras tem trabalhado dia e noite para encomendar tudo a tempo, o gabinete de design tem trabalhado e passado os desenhos para o departamento de compras - a empresa tem trabalhado como deve. Não sabemos quão boa será a atualização, esperamos algo de bom, mas o melhor é que estamos a ir na direção que queremos seguir no próximo ano e vamos aprender muito este ano para a próxima época.

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5