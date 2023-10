Max Verstappen: "Tutto pronto per sabato".

Max Verstappen può assicurarsi il titolo di campione del mondo piloti di Formula 1 già sabato prossimo, 7 ottobre: gli basterà un sesto posto in volata. L'olandese non vuole lasciare nulla al caso.

Normalmente, una decisione sul campionato del mondo è una questione per persone con i nervi saldi, ma nella stagione del GP 2023 Max Verstappen può rimanere completamente rilassato. Il ventiseienne olandese ha dichiarato qualche settimana fa: "Alla fine, non mi importa se la vittoria del titolo avverrà sull'asciutto, prima o poi accadrà comunque".

Dato che l'eccezionale pilota della Red Bull Racing ha vinto 13 gare su 16 in questa stagione, oltre a due sprint su tre, stiamo parlando di prima e non di poi. Per essere precisi, tutto ciò che Verstappen deve fare è arrivare tra i primi sei nello sprint del Qatar di sabato 7 ottobre, e il suo terzo titolo mondiale piloti consecutivo sarà in palio.

In vista della gara decisiva del campionato in Qatar, Verstappen ha dichiarato: "Voglio cogliere la prima occasione nella volata e conquistare tutto. Voglio che questo sia un weekend da ricordare per molto tempo".

"È una bella sensazione arrivare con la vittoria della Coppa Costruttori. Dopo tutto, l'abbiamo già vinta in Giappone".



"Per quanto riguarda il Circuito Internazionale di Losail, penso che sia una pista divertente. Abbiamo sentito che ci saranno fino a 40 gradi, queste temperature elevate rendono tutto un po' più interessante".



"Quindi correremo in formato sprint, il che significa che avremo solo 60 minuti di prove libere, poi andremo già alle qualifiche per il Gran Premio del 6 ottobre. La preparazione deve essere giusta".



La Red Bull Racing ha vinto tutti e tre gli sprint finora disputati nel 2023, con Max Verstappen che ne ha vinti due.





Sprint di Formula 1: Tutti i vincitori

Silverstone 2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

San Paolo 2021: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

San Paolo 2022: George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5