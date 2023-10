Max Verstappen: "Fazer as coisas bem no sábado".

Max Verstappen pode garantir o seu título de campeão mundial de pilotos de Fórmula 1 já no próximo sábado, 7 de outubro, bastando-lhe um sexto lugar no sprint. O holandês não quer deixar nada ao acaso.

Normalmente, uma decisão do Campeonato do Mundo é uma questão para pessoas com nervos fortes, mas na época do GP de 2023 Max Verstappen pode permanecer completamente relaxado. O holandês de 26 anos declarou há algumas semanas: "No final, não importa para mim quando a vitória do título está no seco, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer de qualquer maneira."

Como o excecional piloto da Red Bull Racing venceu 13 das 16 corridas desta temporada, além de dois dos três sprints, estamos a falar mais cedo do que mais tarde. Para ser preciso, tudo o que Verstappen tem de fazer é terminar entre os seis primeiros no sprint do Qatar, no sábado, 7 de outubro, e o seu terceiro título consecutivo do campeonato do mundo de pilotos estará em jogo.

Antes da decisão do campeonato no Qatar, Verstappen diz: "Quero agarrar a primeira oportunidade no sprint e conquistar tudo. Quero que este seja um fim de semana para recordar durante muito tempo".

"É bom chegarmos com a vitória na Taça dos Construtores. Afinal, já o ganhámos no Japão."



"Quanto ao Circuito Internacional de Losail, penso que é uma pista divertida. Ouvimos dizer que vão estar até 40 graus, essas temperaturas elevadas tornam tudo um pouco mais interessante."



"Vamos correr num formato de sprint, o que significa que só teremos 60 minutos de treinos livres e depois já entraremos na qualificação para o Grande Prémio de 6 de outubro. A preparação tem de ser correcta".



A Red Bull Racing ganhou os três sprints disputados até agora em 2023, com Max Verstappen a vencer dois deles.





Sprints da Fórmula 1: Todos os vencedores

Silverstone 2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

São Paulo 2021: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

São Paulo 2022: George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5