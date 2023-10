Fernando Alonso: Muchas burlas de Lando Norris

El equipo que más puntos ha sumado en las dos últimas carreras no ha sido Red Bull Racing, ni Mercedes ni Ferrari, ni Aston Martin, sino McLaren. Lando Norris fue segundo en Singapur y Suzuka, Oscar Piastri fue séptimo en Singapur y tercero en Japón.

Esto significa que McLaren está alcanzando rápidamente a Aston Martin en la lucha por el cuarto puesto en la Copa de Constructores, con el marcador aún 221:172 a favor del equipo de Fernando Alonso. Aston Martin sólo sumó tres puntos en Singapur y Japón.

Fernando Alonso en el Circuito Internacional de Losail sobre sus antiguos empleadores McLaren: "Están teniendo una buena racha, pero ha habido altibajos para todos los equipos esta temporada. En algunos casos ya eran fuertes antes del parón veraniego, como en Austria o Inglaterra. Pero luego volvimos al podio en Zandvoort y pasaron muchos apuros. Es genial cuando se confían un poco".

Al piloto de McLaren Lando Norris no le hace ninguna gracia este comentario. El inglés de 23 años se burla: "¿Cuántos puntos conseguimos en Japón? Puede que Fernando ya no sepa hacer cuentas, cosa que no me imagino, pero así es Alonso, siempre tiene algo que decir. Siempre saca lo mejor de sí mismo y habla mal de los demás. Es muy bueno en eso".



"No nos confiamos en absoluto. Cualquiera que nos conozca sabe que seríamos los últimos en comportarnos así. Como hemos perdido muchos puntos este año, te vuelves humilde".



"En McLaren tenemos dos coches que están rindiendo muy bien. Ellos, en cambio, están luchando para meter el segundo coche entre los diez primeros".