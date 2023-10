Fernando Alonso : beaucoup de moqueries de la part de Lando Norris

Ce n'est pas Red Bull Racing, ni Mercedes, ni Ferrari, ni Aston Martin qui ont marqué le plus de points lors des deux dernières courses, mais McLaren. Lando Norris a terminé deuxième à Singapour et à Suzuka, Oscar Piastri septième à Singapour et troisième au Japon.

McLaren rattrape ainsi rapidement Aston Martin dans la lutte pour la quatrième place de la Coupe des constructeurs, le score étant encore de 221:172 pour l'équipe de Fernando Alonso. Aston Martin n'a marqué que trois points à Singapour et au Japon.

Fernando Alonso, au Losail International Circuit, parle de son ancien employeur, McLaren : "Ils ont fait un bon parcours, mais toutes les équipes connaissent des hauts et des bas cette saison. Avant la pause estivale, ils étaient déjà forts au cas par cas, comme en Autriche ou en Angleterre. Mais ensuite, nous étions à nouveau sur le podium à Zandvoort, et ils ont eu beaucoup de mal. C'est formidable quand ils deviennent un peu trop sûrs d'eux".

Cette remarque ne fait pas rire du tout Lando Norris, le pilote McLaren. L'Anglais de 23 ans se moque : "Combien de points avons-nous gagnés au Japon ? Fernando ne sait peut-être plus calculer, ce que j'ai du mal à imaginer, mais Alonso est comme ça : il a toujours quelque chose à dire. Il se présente toujours sous son meilleur jour et parle mal des autres. Il est vraiment doué pour ça".



"Nous ne sommes pas du tout trop sûrs de nous. Ceux qui nous connaissent savent que nous serions les derniers à nous comporter ainsi. Car nous avons laissé échapper beaucoup de points cette année, alors tu deviens humble".



"Chez McLaren, nous avons deux voitures qui affichent de superbes performances. Vous, en revanche, vous avez du mal à placer la deuxième voiture dans le top 10".