Fernando Alonso: molto scherno da parte di Lando Norris

Il maggior numero di punti nelle ultime due gare non è stato ottenuto dalla Red Bull Racing, né dalla Mercedes o dalla Ferrari, né dalla Aston Martin, bensì dalla McLaren. Lando Norris è stato secondo a Singapore e a Suzuka, Oscar Piastri è stato settimo a Singapore e terzo in Giappone.

Ciò significa che la McLaren sta rapidamente recuperando terreno sulla Aston Martin nella lotta per il quarto posto nella Coppa Costruttori, con un punteggio ancora di 221:172 a favore della squadra di Fernando Alonso. L'Aston Martin ha ottenuto solo tre punti a Singapore e in Giappone.

Fernando Alonso al Circuito Internazionale di Losail ha parlato dei suoi ex datori di lavoro, la McLaren: "Stanno avendo un buon andamento, ma questa stagione è stata altalenante per tutte le squadre. In alcuni casi erano già forti prima della pausa estiva, come in Austria o in Inghilterra. Ma poi siamo tornati sul podio a Zandvoort e loro hanno faticato molto. È bello quando diventano un po' troppo sicuri di sé".

Il pilota della McLaren Lando Norris non trova affatto divertente questa osservazione. Il 23enne inglese si sfoga: "Quanti punti abbiamo fatto in Giappone? Forse Fernando non sa più fare i conti, cosa che non riesco a immaginare, ma Alonso è fatto così: ha sempre qualcosa da dire. Si mette sempre nella luce migliore e parla male degli altri. È davvero bravo in questo".



"Non siamo affatto troppo sicuri di noi stessi. Chiunque ci conosca lo sa: saremmo gli ultimi a comportarci così. Visto che quest'anno abbiamo perso molti punti, si diventa umili".



"Noi della McLaren abbiamo due macchine che hanno un ottimo rendimento. Loro, invece, fanno fatica a portare la seconda vettura nella top ten".