Qualificação para o GP do Qatar: como Max Verstappen conquistou a pole

Depois de apenas uma sessão de treinos livres, já se estava a caminho do último treino para o Grande Prémio do Qatar - o calendário agitado coloca os pilotos e as equipas sob enorme pressão. Mas Max Verstappen tinha tudo sob controlo.

Situação emocionante para a qualificação do GP no Circuito Internacional de Losail, no Qatar: os 20 pilotos tiveram apenas uma hora para afinar a configuração dos seus carros nos treinos livres, mas no final da qualificação Max Verstappen estava mais uma vez na frente.

Acompanhe aqui o nosso live ticker para ver como a estrela da Red Bull Racing lidou melhor com as condições difíceis e como a classificação foi abalada no final.