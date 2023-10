Une recette de plusieurs millions ! La Mercedes d'Hamilton est vendue aux enchères

Ceux qui souhaitent acquérir un morceau d'histoire de la Formule 1 en auront bientôt l'occasion. En effet, le 17 novembre, la Mercedes W04 (châssis #4) de Lewis Hamilton sera mise aux enchères dans le cadre du GP de Las Vegas.

C'est avec ce bolide que le Britannique a remporté sa première course pour Mercedes le 28 juillet 2023 - le début d'une ère très particulière, au cours de laquelle Hamilton a remporté 82 courses et six titres avec les Flèches d'argent jusqu'à aujourd'hui.

La voiture sera vendue aux enchères par la maison RM Sotheby's, qui estime la valeur de la course entre 9,5 et 14,5 millions d'euros. Selon RM Sotheby's, le châssis #4 a été utilisé lors de 14 des 19 courses de la saison 2013 de Formule 1.

Shelby Myers, chef des ventes privées de la maison de vente aux enchères, a souligné le pouvoir d'attraction des Flèches d'argent. "La Mercedes W196, qui a été vendue pour 29,6 millions de dollars, reste la voiture de Formule 1 la plus précieuse jamais vendue. Mais c'est le coupé Mercedes-Benz Uhlenhaut qui a rapporté 142 millions de dollars et a consolidé la place des Flèches d'argent dans les livres d'histoire comme l'une des marques les plus précieuses et les plus connues au monde".

Le couple Hamilton/Mercedes "ne peut être comparé qu'à [Michael] Jordan et les [Chicago] Bulls, [Tom] Brady et les [New England] Patriots ou [Lionel] Messi et l'Argentine", poursuit Myers. Par conséquent, la voiture pourrait "devenir l'un des objets de collection les plus recherchés dans un avenir proche".

GP du Japon, circuit de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5