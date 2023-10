Un ricavo milionario! La Mercedes di Hamilton all'asta

Chi desidera acquistare un pezzo di storia della Formula 1 avrà presto l'opportunità di farlo. Il 17 novembre, la Mercedes W04 (telaio n. 4) di Lewis Hamilton sarà messa all'asta in occasione del GP di Las Vegas.

Il britannico ha vinto la sua prima gara per la Mercedes con questa vettura il 28 luglio 2023 - l'inizio di un'era molto speciale in cui Hamilton ha vinto 82 gare e sei titoli con le Frecce d'Argento fino ad oggi.

L'auto viene messa all'asta dalla casa d'aste RM Sotheby's, che stima il valore della vettura tra i 9,5 e i 14,5 milioni di euro. Secondo RM Sotheby's, il telaio #4 è stato utilizzato in 14 delle 19 gare della stagione 2013 di Formula Uno.

Shelby Myers, responsabile delle vendite private della casa d'aste, ha sottolineato il fascino delle Frecce d'Argento. "La Mercedes W196, venduta per 29,6 milioni di dollari, rimane l'auto di Formula Uno di maggior valore mai venduta. Ma è la Mercedes-Benz Uhlenhaut Coupé che è stata venduta per 142 milioni di dollari e ha cementato il posto delle Frecce d'Argento nei libri di storia come uno dei marchi più preziosi e riconoscibili al mondo".

L'accoppiata Hamilton/Mercedes "può essere paragonata solo a [Michael] Jordan e i [Chicago] Bulls, [Tom] Brady e i [New England] Patriots, o [Lionel] Messi e l'Argentina", ha continuato Myers. Di conseguenza, la vettura "potrebbe diventare uno degli oggetti da collezione più ricercati nel prossimo futuro".

GP del Giappone, circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5