Receitas na casa dos milhões! O Mercedes de Hamilton vai ser leiloado

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Aqueles que quiserem adquirir um pedaço da história da Fórmula 1 terão em breve a oportunidade de o fazer. No dia 17 de novembro, o Mercedes W04 (chassis #4) de Lewis Hamilton será leiloado no GP de Las Vegas.

O britânico venceu a sua primeira corrida pela Mercedes com este carro a 28 de julho de 2023 - o início de uma era muito especial em que Hamilton venceu 82 corridas e seis títulos com as Flechas de Prata até à data.

O carro está a ser leiloado pela casa de leilões RM Sotheby's, que estima o valor do piloto em 9,5 a 14,5 milhões de euros. O chassis #4 foi utilizado em 14 das 19 corridas da época de 2013 da Fórmula 1, segundo a RM Sotheby's.

Shelby Myers, diretor de vendas privadas da casa de leilões, sublinhou o apelo das Flechas de Prata. "O Mercedes W196, que foi vendido por 29,6 milhões de dólares, continua a ser o carro de Fórmula 1 mais valioso alguma vez vendido. Mas foi o Mercedes-Benz Uhlenhaut Coupe que rendeu 142 milhões de dólares e cimentou o lugar das Flechas de Prata nos livros de história como uma das marcas mais valiosas e reconhecíveis do mundo."

A dupla Hamilton/Mercedes "só pode ser comparada a [Michael] Jordan e os [Chicago] Bulls, [Tom] Brady e os [New England] Patriots, ou [Lionel] Messi e a Argentina", continuou Myers. Como resultado, o carro "pode tornar-se um dos artigos de coleção mais procurados num futuro próximo".

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5