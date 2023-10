Charles Leclerc (Ferrari): "Sólo hay una cosa que ayuda".

Sólo Ferrari consiguió hacer tropezar al todopoderoso Red Bull Racing en la temporada de GP de 2023: cuando Carlos Sainz ganó el Gran Premio de Singapur. Pero eso no puede ocultar el hecho de que Ferrari arruinó el objetivo de la temporada 2023. Ferrari quería tener algo que decir en el título de campeón del mundo este año, pero en lugar de eso los italianos fueron por momentos sólo quintos, más lentos que Red Bull Racing, más lentos también que Mercedes, Aston Martin y McLaren.

A lo largo de la temporada, Ferrari ha hecho progresos, especialmente en la gestión de los neumáticos. Pero Charles Leclerc, cinco veces ganador de un GP desde julio de 2022, se mantiene firme en el paddock del Circuito Internacional de Losail, en Qatar: "Al final, no ha cambiado mucho para nosotros".

El monegasco profundiza: "En algunas pistas estamos en mejor posición, en otras estamos luchando. No creo que hayamos hecho ningún avance últimamente, porque los problemas fundamentales persisten y sólo hay una cosa que nos ayudará: un coche de carreras completamente nuevo."

Numerosos aficionados, no sólo tifosi, consideran que Leclerc es uno de los mejores clasificados de la categoría, con una velocidad impresionante a una vuelta. Pero si nos fijamos en las posiciones medias de la parrilla en 2023, descubrimos algo sorprendente: Carlos Sainz fue, en conjunto, el mejor en los entrenamientos finales.



Leclerc lo explica así: "Me resulta difícil encontrar una puesta a punto que me permita estar completamente en sintonía con el coche. Sólo cuando puedo aplicar mi estilo de conducción de forma óptima consigo las fracciones de segundo decisivas".



"Si la manejabilidad no es constante, tengo que poner el coche ligeramente subvirador, y eso no es lo mío. Intento incesantemente encontrar una puesta a punto con la que me sienta más cómodo, a veces funciona un poco mejor, como en Japón."



A la pregunta de qué puede conseguir Ferrari en Qatar, el piloto de 25 años sonríe: "Realmente no sé cómo responder a eso, porque muchas veces este año he predicho algo y luego ha resultado completamente diferente. Lo que sí puedo decir es lo siguiente: Hasta ahora hemos dado una buena imagen en los fines de semana al sprint, así que quizá demos la sorpresa aquí".



Leclerc acabó segundo en el sprint de Bakú (tras la pole position), Charles también estaba en la pole en Bélgica y acabó quinto al final. En Austria se quedó sin puntuar.