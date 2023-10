Charles Leclerc (Ferrari) : "Il n'y a qu'une chose à faire".

Seule Ferrari a réussi à mettre en échec la toute-puissante Red Bull Racing lors de la saison de GP 2023 : lorsque Carlos Sainz a remporté le Grand Prix de Singapour. Mais cela ne peut pas masquer le fait que Ferrari a raté son objectif de la saison 2023. Cette année, Ferrari voulait avoir son mot à dire pour le titre de champion du monde, mais au lieu de cela, les Italiens n'étaient parfois que la cinquième force, plus lente que Red Bull Racing, plus lente aussi que Mercedes, Aston Martin et McLaren.

Au cours de la saison, Ferrari a fait des progrès, notamment dans la gestion des pneus. Mais le quintuple vainqueur de GP Charles Leclerc, sans victoire depuis juillet 2022, constate dans le paddock du Losail International Circuit du Qatar : "Finalement, rien n'a changé pour nous".

Le Monégasque approfondit : "Sur certains circuits, nous sommes mieux placés, sur d'autres, nous avons du mal. Je ne pense pas que nous ayons réussi une percée dans un passé récent, car les problèmes fondamentaux sont restés et il n'y a qu'une chose à faire : une toute nouvelle voiture de course".

De nombreux fans, et pas seulement des tifosi, considèrent Leclerc comme l'une des meilleures qualifications du plateau, avec une vitesse époustouflante sur un tour. Mais si l'on regarde la moyenne des places au départ en 2023, on découvre des choses étonnantes - Carlos Sainz était en fin de compte le meilleur homme lors des essais finaux.



Leclerc l'explique ainsi : "Il est difficile pour moi de trouver un réglage qui me permette d'être complètement en phase avec la voiture. Ce n'est que lorsque je peux appliquer mon style de conduite de manière optimale que je peux obtenir les fractions de seconde décisives".



"Si le comportement n'est pas constant, je dois régler la voiture pour qu'elle sous-vire légèrement, et ce n'est pas mon truc. J'essaie sans cesse de trouver un set-up avec lequel je me sens plus à l'aise, parfois cela fonctionne un peu mieux, comme au Japon".



A la question de savoir ce que Ferrari peut réaliser au Qatar, le pilote de 25 ans sourit : "Je ne sais pas vraiment quoi répondre, parce que cette année, j'ai si souvent prédit quelque chose, et puis ça s'est passé très différemment. Ce que je peux dire en revanche : Lors des précédents week-ends de sprint, nous avions l'air plutôt bien, donc peut-être que nous allons réussir à créer la surprise ici".



Leclerc a terminé deuxième du sprint de Bakou (après avoir réalisé la pole position), Charles a également réalisé la pole position en Belgique et s'est finalement classé cinquième. En Autriche, il n'a pas marqué de points.