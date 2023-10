Charles Leclerc (Ferrari): "C'è solo una cosa che aiuta".

Solo la Ferrari è riuscita a mettere in difficoltà l'onnipotente Red Bull Racing nel GP della stagione 2023: Carlos Sainz ha vinto il Gran Premio di Singapore. Ma questo non può nascondere il fatto che la Ferrari ha fallito l'obiettivo della stagione 2023. La Ferrari voleva dire la sua per il titolo mondiale quest'anno, ma invece gli italiani sono stati a volte solo quinti, più lenti della Red Bull Racing, più lenti anche di Mercedes, Aston Martin e McLaren.

Nel corso della stagione, la Ferrari ha fatto progressi, soprattutto nella gestione degli pneumatici. Ma il cinque volte vincitore del GP Charles Leclerc, senza vittoria dal luglio 2022, tiene duro nel paddock del Losail International Circuit del Qatar: "Alla fine della giornata, non è cambiato molto per noi".

Il monegasco approfondisce: "Su alcune piste siamo in una posizione migliore, su altre facciamo fatica. Non credo che abbiamo fatto passi avanti di recente, perché i problemi fondamentali rimangono e c'è solo una cosa che può aiutare: una macchina da corsa completamente nuova".

Numerosi tifosi, e non solo, considerano Leclerc uno dei migliori in qualifica, con una velocità sul giro sbalorditiva. Ma se si guarda alle posizioni medie in griglia nel 2023, si scopre qualcosa di sorprendente: Carlos Sainz è stato il migliore nelle prove finali.



Leclerc lo spiega così: "È difficile per me trovare un assetto che mi permetta di essere completamente in sintonia con la vettura. Solo quando riesco a implementare il mio stile di guida in modo ottimale ottengo le frazioni di secondo decisive".



"Se la maneggevolezza non è costante, devo impostare la vettura in leggero sottosterzo, e questo non fa per me. Cerco incessantemente di trovare un assetto con cui mi senta più a mio agio, a volte funziona un po' meglio, come in Giappone".



Alla domanda su cosa possa ottenere la Ferrari in Qatar, il 25enne sorride: "Non so davvero come rispondere, perché tante volte quest'anno ho previsto qualcosa e poi si è rivelato completamente diverso. Quello che posso dire, però, è questo: Finora abbiamo fatto una bella figura nei weekend di sprint, quindi forse riusciremo a sorprendere anche qui".



Leclerc è arrivato secondo nella volata di Baku (dopo la pole position), Charles era in pole anche in Belgio ed è finito quinto. In Austria è rimasto senza punti.