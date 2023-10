Charles Leclerc (Ferrari): "Só há uma coisa que ajuda".

A Ferrari queria lutar pelo título de campeã do mundo com a Red Bull Racing em 2023. Os italianos ficaram muito aquém deste objetivo. Charles Leclerc, cinco vezes vencedor de um GP, diz como as coisas devem continuar na Ferrari.

Apenas a Ferrari foi capaz de fazer tropeçar a toda-poderosa Red Bull Racing na época do GP de 2023: quando Carlos Sainz venceu o Grande Prémio de Singapura. Mas isso não pode esconder o facto de a Ferrari ter falhado o objetivo da época de 2023. A Ferrari queria ter uma palavra a dizer no título do campeonato mundial este ano, mas em vez disso os italianos foram, por vezes, apenas o quinto, mais lento do que a Red Bull Racing, mais lento também do que a Mercedes, Aston Martin e McLaren.

Ao longo da temporada, a Ferrari fez progressos, especialmente na gestão dos pneus. Mas o pentacampeão Charles Leclerc, sem vencer desde julho de 2022, mantém-se firme no paddock do Circuito Internacional de Losail, no Qatar: "No final do dia, não mudou muita coisa para nós".

O monegasco aprofunda: "Em algumas pistas estamos numa posição melhor, noutras estamos com dificuldades. Não creio que tenhamos feito quaisquer avanços recentemente, porque os problemas fundamentais mantêm-se e só há uma coisa que pode ajudar - um carro de corrida completamente novo."

Muitos fãs, e não apenas os tifosi, consideram Leclerc como um dos melhores qualificadores no campo, com uma velocidade impressionante numa volta. Mas se olharmos para a média das posições na grelha em 2023, descobrimos algo surpreendente - Carlos Sainz foi o melhor homem em termos de equilíbrio nos treinos finais.



Leclerc explica-o da seguinte forma: "É difícil para mim encontrar uma afinação que me permita estar completamente em sintonia com o carro. Só quando consigo implementar o meu estilo de condução da melhor forma é que consigo as fracções de segundo decisivas".



"Se o comportamento não for constante, tenho de colocar o carro ligeiramente em subviragem, e isso não é o meu forte. Tento incessantemente encontrar uma configuração com a qual me sinta mais confortável, às vezes funciona um pouco melhor, como no Japão."



Quando questionado sobre o que a Ferrari pode conseguir no Qatar, o piloto de 25 anos sorri: "Não sei bem como responder a isso, porque muitas vezes este ano previ uma coisa e depois acabou por ser completamente diferente. O que posso dizer, no entanto, é o seguinte: Temos estado muito bem nos fins-de-semana de sprint até agora, por isso talvez consigamos surpreender aqui."



Leclerc terminou em segundo no sprint de Baku (depois da pole position), Charles também estava na pole na Bélgica e acabou em quinto. Na Áustria, ficou sem pontos.