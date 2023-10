Querelle alpine : Gasly et Ocon minimisent la dispute

Pierre Gasly était furieux lorsqu'il a dû céder sa neuvième place à son coéquipier Esteban Ocon. Il a gesticulé sauvagement et a même fait un doigt d'honneur. Il n'était manifestement pas d'accord avec l'ordre d'équipe. Nous avons noté ici les raisons de cette dispute.

Que s'est-il passé depuis les problèmes ? Au Qatar, avant le GP, les deux pilotes sont restés muets : "Nous en avons parlé, j'en reste là", a déclaré Gasly. Ocon a également déclaré que cela avait été discuté en interne, sans révéler ce qui avait été dit.

"Nous en avons parlé en interne, ce qui est le plus important, et nous savons où nous voulons aller maintenant", a déclaré Ocon.

"Mais il y a quelques années, c'était un peu pareil. Le plus important pour nous, en tant qu'équipe, est de maximiser les résultats que nous pouvons obtenir, et c'est ce que nous essayons de faire", a déclaré le Français.

Ocon poursuit : "Malheureusement, dans cette course, nous n'avons pas réussi à gagner une position supplémentaire, alors nous avons annulé le changement. Mais je veux dire que maintenant nous savons où nous voulons aller avec l'équipe, et c'est le plus important".

Les choses restent tendues entre les deux pilotes Alpine, ce qui est une tradition. Car les raisons de cette relation compliquée sont plus profondes et remontent à plus loin.

Gasly et Ocon étaient même amis d'enfance, ils sont nés en 1996 en Normandie, à 50 kilomètres l'un de l'autre. Enfants, ils ont fait leurs premiers tours de kart ensemble, rêvant ensemble de la Formule 1, qui semblait encore si loin à l'époque.

Mais comme c'est souvent le cas, les relations se sont détériorées avec l'ambition, les succès et les ambitions, et les amis sont devenus avec le temps des rivaux acharnés. Les duels directs sont devenus plus durs et plus venimeux, tout comme les premières collisions, auxquelles se sont ajoutées des fautes cachées, puis ouvertes. Vers 2009, ils se sont de plus en plus éloignés l'un de l'autre, ce qui n'a fait qu'empirer avec les années, tandis que chacun continuait à poursuivre son rêve. Avec succès, il faut le dire.

Au pas de course vers les sommets

En 2012, tous deux ont concouru en Formule Renault 2.0 Eurocup, puis en 2013 en Formule Renault Alpine, et en 2014 en Formule Renault 3.5. Au pas de course, toujours l'un contre l'autre, malheureusement plus ensemble. Ocon a remporté les titres en Formule 3 européenne et en GP3, Gasly a de nouveau gagné la série GP2. Au milieu de la saison 2016, Ocon a d'abord fait le saut en Formule 1, puis Gasly une saison plus tard.

"Notre relation a connu des hauts et des bas, ce n'est nouveau pour personne", a déclaré Gasly. "Mais depuis que nous sommes en Formule 1, elle s'est améliorée : parce que nous avons tous les deux réalisé l'un de nos rêves et que nous sommes aussi tout simplement devenus plus adultes, avec plus de responsabilités". De plus, Gasly ajoute qu'ils ont désormais un objectif commun pour arriver au sommet avec Alpine : "Si nous voulons y arriver, nous devons travailler ensemble".

Comme maintenant à Suzuka, même si cela crée des problèmes.

GP du Japon, Circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5