Faida alpina: Gasly e Ocon minimizzano la disputa

Recentemente, in Giappone, ci sono stati alcuni disaccordi in casa Alpine, soprattutto tra Pierre Gasly e la squadra. Il francese è ovviamente ancora arrabbiato.

Pierre Gasly era furioso quando ha dovuto cedere il nono posto al suo compagno di squadra Esteban Ocon. Ha gesticolato selvaggiamente e ha persino mostrato il dito medio. Non era chiaramente soddisfatto dell'ordine di scuderia. Qui abbiamo riportato i retroscena del litigio.

Cosa è successo dopo i problemi? I due piloti hanno mantenuto il riserbo alla vigilia del GP del Qatar: "Ne abbiamo parlato, mi limito a questo", ha detto Gasly. Anche Ocon ha detto che se ne era parlato internamente, senza rivelare cosa fosse stato detto.

"Ne abbiamo discusso internamente, che è la cosa più importante, e sappiamo dove vogliamo andare ora", ha detto Ocon.

"Ma qualche anno fa la situazione era simile. La cosa più importante per noi come squadra è massimizzare i risultati che possiamo ottenere ed è quello che stiamo cercando di fare", ha detto il francese.

Ocon ha continuato: "In questa gara, purtroppo, non siamo riusciti a guadagnare un'altra posizione, quindi abbiamo invertito il cambio. Ma ora sappiamo dove vogliamo andare con la squadra e questa è la cosa più importante".

Le cose rimangono tese tra i due piloti alpini, come da tradizione. Ma le ragioni di questo rapporto complicato sono più profonde e risalgono a tempi lontani.

Gasly e Ocon erano amici d'infanzia, nati a soli 50 chilometri di distanza l'uno dall'altro in Normandia nel 1996. Da bambini hanno fatto insieme i primi giri in kart, sognando insieme la Formula 1, che all'epoca sembrava così lontana.

Ma come spesso accade, il rapporto si è deteriorato con l'ambizione, il successo e l'ambizione, e gli amici sono diventati col tempo acerrimi rivali. I duelli diretti si sono fatti più duri e velenosi, così come le prime collisioni, a cui si sono aggiunti falli nascosti e poi anche aperti. Intorno al 2009, i due si allontanarono sempre più l'uno dall'altro, cosa che peggiorò con il passare degli anni, mentre entrambi continuavano a perseguire il loro sogno. Con successo, va detto.

Al passo con la vetta

Nel 2012 entrambi hanno gareggiato nella Formula Renault 2.0 Eurocup, poi nel 2013 nella Formula Renault Alpine e nel 2014 nella Formula Renault 3.5. A braccetto, sempre l'uno contro l'altro, ma purtroppo non più l'uno con l'altro. Ocon ha vinto i titoli europei di Formula 3 e GP3, Gasly ha vinto nuovamente la serie GP2. A metà della stagione 2016, prima Ocon ha fatto il salto in Formula 1, poi Gasly ha fatto lo stesso una stagione dopo.

"Il nostro rapporto ha avuto alti e bassi, non è una novità per nessuno", ha detto Gasly. "Ma da quando siamo in Formula 1 è stato meglio: perché abbiamo realizzato entrambi uno dei nostri sogni e siamo anche cresciuti, assumendoci maggiori responsabilità". Inoltre, ora hanno un obiettivo comune: arrivare al top con Alpine, ha detto Gasly: "Se vogliamo raggiungere questo obiettivo, dobbiamo lavorare insieme".

Come ora a Suzuka, anche a costo di creare problemi.

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5