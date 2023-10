Gasly e Ocon minimizam a disputa nos Alpes

Pierre Gasly ficou furioso quando teve de ceder o nono lugar ao seu companheiro de equipa Esteban Ocon. Gesticulou de forma descontrolada e até fez um gesto com o dedo. É evidente que não estava satisfeito com a ordem da equipa. Aqui escrevemos os antecedentes da discussão.

O que aconteceu depois dos problemas? Os dois pilotos mantiveram o silêncio durante a preparação para o GP do Qatar: "Falámos sobre isso, vou deixar isso de lado", disse Gasly. Ocon também disse que o assunto foi discutido internamente, sem revelar o que foi dito.

"Discutimos internamente, o que é o mais importante, e sabemos para onde queremos ir agora", disse Ocon.

"Mas há alguns anos era semelhante. A coisa mais importante para nós, como equipa, é maximizar os resultados que podemos obter e é isso que estamos a tentar fazer", disse o francês.

Ocon continuou: "Nesta corrida, infelizmente, não conseguimos ganhar outra posição, por isso invertemos a mudança. Mas agora sabemos para onde queremos ir com a equipa e isso é o mais importante."

As coisas continuam tensas entre os dois pilotos da Alpine, o que é uma tradição. Mas as razões para a relação complicada são mais profundas e remontam a tempos mais longínquos.

Gasly e Ocon já foram amigos de infância, nascidos a apenas 50 quilómetros de distância um do outro, na Normandia, em 1996. Deram as suas primeiras voltas num kart juntos, em crianças, sonhando juntos com a Fórmula 1, que parecia tão distante na altura.

Mas, como acontece frequentemente, a relação deteriorou-se com a ambição, o sucesso e a ambição, e os amigos tornaram-se rivais amargos ao longo do tempo. Os duelos directos tornaram-se mais duros e venenosos, tal como as primeiras colisões, às quais se juntaram as faltas ocultas e depois as faltas abertas. Por volta de 2009, os dois distanciaram-se cada vez mais um do outro, o que só piorou com o passar dos anos, enquanto ambos continuavam a perseguir o seu sonho. Com sucesso, diga-se.

A caminho do topo

Em 2012, ambos competiram na Fórmula Renault 2.0 Eurocup, depois em 2013 na Fórmula Renault Alpina e em 2014 na Fórmula Renault 3.5. Em sintonia, sempre um contra o outro, mas infelizmente não mais um com o outro. Ocon ganha os títulos europeus de Fórmula 3 e GP3, Gasly volta a ganhar a GP2. A meio da época de 2016, primeiro Ocon deu o salto para a Fórmula 1, depois Gasly fez o mesmo uma época mais tarde.

"A nossa relação tem tido altos e baixos, o que não é novidade para ninguém", disse Gasly. "Mas desde que estamos na Fórmula 1, tem sido melhor: porque significa que ambos realizamos um dos nossos sonhos e também crescemos, assumimos mais responsabilidades". Além disso, têm agora o objetivo comum de chegar ao topo com a Alpine, disse Gasly: "Se queremos alcançar esse objetivo, temos de trabalhar em conjunto."

Como agora em Suzuka, mesmo que isso cause problemas.

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5