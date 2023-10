Fernando Alonso sobre Verstappen: Comparación con Schumi

Fernando Alonso dijo una vez: "Mi gran objetivo siempre fue ganar tres veces el título de Fórmula 1, como mi ídolo Ayrton Senna".

No consiguió nada: En una mezcla de malas decisiones y mala suerte, un título tras otro se le escapó de las manos.

Hoy, Alonso podría ser fácilmente pentacampeón, sólo superado por los grandes Michael Schumacher y Lewis Hamilton (siete títulos mundiales cada uno). Pero en 2007, el entonces jefe del equipo McLaren, Ron Dennis, dejó que el nuevo fichaje Alonso y el joven Hamilton lucharan hasta que Kimi Räikkönen (Ferrari) se hizo con el título en la final del Campeonato del Mundo en Brasil.

Durante sus cinco años en Ferrari, a Alonso se le escapó el título por muy poco en dos ocasiones, en 2010 y 2012, donde, con un poco de suerte, habría ganado los títulos 4 y 5.

Increíble: a sólo un punto del campeón del mundo en 2007, sólo le faltaron cuatro puntos en 2010, sólo tres en 2012... ¡apenas diez puntos en estas tres temporadas habrían bastado para tres títulos!



En el paddock del Circuito Internacional de Losail, en Catar, le han preguntado a Fernando Alonso cómo valora a Max Verstappen entre los grandes pilotos. El asturiano ha respondido: "Ha ganado tantas carreras este año, y la gente a veces se olvida de que no todo ha sido tan fácil para él. No, ha habido algunos fines de semana con un tiempo raro y, sin embargo, prácticamente no ha cometido errores y el domingo dio en el clavo, tiene todo mi respeto por ello."



Alonso deja notablemente a Hamilton fuera de la ecuación cuando continúa diciendo: "Sólo fue realmente rueda a rueda con Michael Schumacher. Si debemos clasificar a Max al mismo nivel, sólo el tiempo lo dirá".



"Creo que los próximos años serán aún mejores para Max, con más títulos ganados. Y entonces podremos compararle más con Schumacher".