Fernando Alonso sur Verstappen : Comparaison avec Schumi

Fernando Alonso a dit un jour : "Mon grand objectif a toujours été de remporter trois fois le titre en Formule 1, comme mon idole Ayrton Senna".

Il n'en a rien été : Dans un mélange de mauvaises décisions et de malchance en course, les titres lui ont glissé entre les doigts les uns après les autres.

Pourtant, Alonso pourrait facilement être quintuple champion aujourd'hui, seulement dépassé par le grand Michael Schumacher et Lewis Hamilton (sept titres de champion du monde chacun). Mais en 2007, Ron Dennis, le directeur de l'équipe McLaren de l'époque, a laissé la nouvelle recrue Alonso et le jeune Hamilton s'affronter jusqu'à ce que Kimi Räikkönen (Ferrari) remporte le titre lors de la finale du championnat du monde au Brésil.

Au cours de ses cinq années chez Ferrari, Alonso a frôlé le titre à deux reprises, en 2010 et en 2012, où il aurait pu, avec un peu de chance, décrocher les titres 4 et 5.

Incroyable : seulement un point de retard sur le champion du monde 2007, seulement quatre points manquaient en 2010, seulement trois en 2012 - à peine dix points sur ces trois saisons auraient donc suffi pour remporter trois titres !



Dans le paddock du Losail International Circuit au Qatar, la question a été posée à Fernando Alonso de savoir comment il classait Max Verstappen parmi les grands pilotes. L'Asturien répond : "Il a gagné tellement de courses cette année, et les gens oublient de temps en temps que tout n'a pas été si facile pour lui. Non, il y a eu quelques week-ends avec une météo capricieuse, et pourtant il n'a pratiquement pas fait d'erreur et a réussi à être performant le dimanche - il a mon plus grand respect pour cela".



Alonso laisse remarquablement de côté Hamilton lorsqu'il poursuit : "Il n'y a qu'avec Michael Schumacher que l'on a vraiment fait roue dans roue. L'avenir nous dira si nous devons classer Max au même niveau".



"Je pense que les années à venir seront encore meilleures pour Max, avec d'autres titres. Et alors, nous pourrons davantage le comparer à Schumacher".