Fernando Alonso su Verstappen: Confronto con Schumi

Fernando Alonso una volta disse: "Il mio grande obiettivo è sempre stato quello di vincere il titolo di Formula Uno per tre volte, come il mio idolo Ayrton Senna".

Non se ne fece nulla: In un mix di decisioni sbagliate e sfortuna, un titolo dopo l'altro gli è sfuggito dalle mani.

Oggi Alonso potrebbe tranquillamente essere un cinque volte campione, superato solo dai grandi Michael Schumacher e Lewis Hamilton (sette titoli mondiali ciascuno). Ma nel 2007, l'allora boss della McLaren Ron Dennis lasciò che il nuovo acquisto Alonso e il giovane Hamilton si sfidassero fino a quando Kimi Räikkönen (Ferrari) non conquistò il titolo nella finale del campionato del mondo in Brasile.

Nei cinque anni trascorsi alla Ferrari, Alonso ha mancato per un soffio il titolo per due volte, nel 2010 e nel 2012, dove, con un po' di fortuna, avrebbe vinto il quarto e il quinto titolo.

Incredibile: solo un punto di distacco dal campione del mondo nel 2007, solo quattro punti nel 2010, solo tre nel 2012 - appena dieci punti in queste tre stagioni sarebbero stati sufficienti per tre titoli!



Nel paddock del Losail International Circuit in Qatar, a Fernando Alonso è stato chiesto come valuta Max Verstappen tra i grandi piloti. L'asturiano ha risposto: "Ha vinto così tante gare quest'anno, e la gente a volte dimentica che non tutto è stato così facile per lui. No, ci sono stati alcuni fine settimana di condizioni meteorologiche assurde, eppure non ha commesso praticamente nessun errore e domenica ha ottenuto una prestazione perfetta: per questo ha il mio massimo rispetto".



Alonso lascia incredibilmente Hamilton fuori dall'equazione quando continua dicendo: "È stato davvero solo un ruota a ruota con Michael Schumacher. Se dobbiamo classificare Max allo stesso livello, solo il tempo ce lo dirà".



"Penso che i prossimi anni saranno ancora migliori per Max, con più vittorie di titoli. E allora potremo confrontarlo meglio con Schumacher".