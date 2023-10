Fernando Alonso sobre Verstappen: Comparação com Schumi

Fernando Alonso disse uma vez: "O meu grande objetivo foi sempre ganhar o título de Fórmula 1 três vezes, como o meu ídolo Ayrton Senna".

Não deu em nada: Numa mistura de más decisões e má sorte nas corridas, um título após o outro escapou-lhe por entre os dedos.

Hoje, Alonso poderia facilmente ser um pentacampeão, superado apenas pelos grandes Michael Schumacher e Lewis Hamilton (sete títulos de campeão mundial cada). Mas em 2007, o então chefe de equipa da McLaren, Ron Dennis, deixou o recém-contratado Alonso e o jovem Hamilton lutarem até Kimi Räikkönen (Ferrari) conquistar o título na final do Campeonato do Mundo no Brasil.

Durante os seus cinco anos na Ferrari, Alonso perdeu por pouco o título duas vezes, em 2010 e 2012, onde, com um pouco de sorte, teria conquistado os títulos 4 e 5.

Inacreditável: apenas um ponto atrás do campeão do mundo em 2007, apenas quatro pontos em 2010, apenas três em 2012 - apenas dez pontos nestas três épocas teriam sido suficientes para três títulos!



No paddock do Circuito Internacional de Losail, no Qatar, perguntaram a Fernando Alonso como classifica Max Verstappen entre os grandes pilotos. O asturiano respondeu: "Ele ganhou tantas corridas este ano e, por vezes, as pessoas esquecem-se de que nem tudo foi tão fácil para ele. Não, tem havido alguns fins-de-semana com condições meteorológicas anormais e, no entanto, ele praticamente não cometeu erros e no domingo teve um desempenho perfeito - ele tem o meu maior respeito por isso."



Alonso notavelmente deixa Hamilton fora da equação quando ele continua a dizer: "Foi apenas realmente roda a roda com Michael Schumacher. Se devemos classificar Max no mesmo nível, só o tempo dirá".



"Acho que os próximos anos serão ainda melhores para Max, com mais vitórias em títulos. E então poderemos compará-lo mais com Schumacher."