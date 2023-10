FP1 Qatar: Max Verstappen delante, Ferrari detrás

Para los equipos y pilotos, los entrenamientos libres han sido la única oportunidad de prepararse para el fin de semana, probar reglajes, ejecutar programas y probar los neumáticos. Después, el fin de semana al sprint se sucederá rápidamente, con la clasificación del GP en el orden del día a partir de las 19.00 horas CEST.

Las condiciones en la salida eran como no serán en la clasificación. Habrá menos viento durante la crono que por la tarde, y las temperaturas bajarán.

"Dios mío, está muy resbaladizo", dijo Verstappen tras las primeras vueltas. No sólo hacía viento, la pista estaba muy sucia, sobre todo por la arena. "No puedo ver nada en absoluto. No sé por qué, pero no se ve nada por el sol", comentó también Verstappen por radio.

No obstante, los pilotos salieron poco a poco a pista para acostumbrarse a las condiciones con los neumáticos medios o duros. Algunos pilotos tuvieron verdaderos problemas y se salieron de la pista, como Verstappen, Carlos Sainz o Lando Norris, que se llevó por delante un tablero de poliestireno y lo destrozó por completo.

Hubo vueltas cronometradas, por supuesto, a pesar de las condiciones algo adversas con viento racheado: Los dos Mercedes se situaron en cabeza tras 15 minutos con tiempos de 1:31, Verstappen también se alineó en el grupo de cabeza.

Hubo mucha variedad al frente en la primera media hora, con los equipos punteros Red Bull Racing, Aston Martin, Ferrari y Mercedes turnándose al frente, y los tiempos también fueron mejorando a medida que la pista se volvía más limpia. Sin embargo, el viento racheado seguía siendo un reto.

A falta de 20 minutos para el final, Alonso se había establecido en primera posición con su mejor tiempo (1:28.624 minutos), seguido de Sainz y Leclerc. Una y otra vez, los pilotos se salieron de la pista, pero no hubo salidas de pista ni caídas desagradables.

En la fase final, McLaren empezó a volar alto, primero Piastri marcó el mejor tiempo y luego Norris se colocó segundo. ¿Podrá la tradicional escudería mantener su buena forma en Qatar?

Hacia el final de la sesión, cada vez más pilotos optaron por los neumáticos blandos, lo que provocó que los tiempos volvieran a caer en picado. El mejor tiempo lo marcó Max Verstappen en 1:27.428 minutos, que el sábado puede proclamarse campeón del mundo por tercera vez consecutiva.

Detrás del holandés se alinearon los dos Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc, pero el dúo tenía una pequeña distancia de respeto con Verstappen. Fernando Alonso (Aston Martin), el compañero de equipo de Verstappen, Sergio Pérez, y Yuki Tsunoda (AlphaTauri) les seguían. Nico Hülkenberg se mostró fuerte y acabó séptimo con el Haas.

1ª sesión libre, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27.428 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.334 seg.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.481

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.491

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.588

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.599

07 Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.743

08º George Russell (GB), Mercedes, +0.908

09º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,952

10º Lando Norris (GB), McLaren, +1.013

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.122

12º Alex Albon (T), Williams, +1.162

13º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.251

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.262

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.304

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.393

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.613

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.678

19º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.810

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.074