FP1 Qatar : Max Verstappen devant, Ferrari derrière

Pour les équipes et les pilotes, les essais libres ont été la seule occasion de se mettre dans l'ambiance du week-end, de tester les réglages, les programmes et les pneus. En effet, le week-end du sprint s'enchaîne ensuite, avec les qualifications GP au programme dès 19h00 CEST.

Les conditions au départ étaient telles qu'elles ne le seront pas lors des qualifications. Lors de la chasse aux temps, il y aura moins de vent que l'après-midi et les températures vont baisser.

"Oh mon Dieu, c'est tellement glissant", a déclaré Verstappen après les premiers tours. Il n'y avait pas seulement du vent, la piste était surtout très sale à cause du sable. "Je ne vois rien du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais avec le soleil, on ne voit rien", a également déclaré Verstappen par radio.

Malgré tout, les pilotes sont entrés en piste au fur et à mesure pour s'habituer aux conditions sur les mediums ou les durs. Certains pilotes ont eu de vrais problèmes, sont sortis de la piste, comme Verstappen, Carlos Sainz ou Lando Norris, qui a enlevé et détruit complètement un panneau en polystyrène.

Des tours chronométrés ont bien sûr eu lieu malgré des conditions un peu défavorables avec des rafales de vent : Après 15 minutes, les deux Mercedes étaient en tête avec des temps de 1:31, Verstappen s'est également aligné dans le groupe de tête.

En tête, la première demi-heure a été riche en rebondissements, les top teams Red Bull Racing, Aston Martin, Ferrari et Mercedes se succédant en tête, les temps s'améliorant également au fur et à mesure que la piste devenait plus propre. En revanche, les rafales de vent ont constitué un défi.

A 20 minutes de la fin, Alonso s'était installé en première position avec son meilleur temps (1:28,624 minutes), suivi de Sainz et Leclerc. Les pilotes sont sortis de la piste à plusieurs reprises, mais il n'y a pas eu de mauvaise sortie de piste ni de crash.

Dans la phase finale, McLaren s'est envolée, Piastri a d'abord signé le meilleur temps, puis Norris s'est hissé à la deuxième place. L'écurie traditionnelle pourra-t-elle maintenir sa forme au Qatar ?

De plus en plus de pilotes ont opté pour les pneus tendres à la fin de la séance d'entraînement, ce qui a fait chuter les temps. Max Verstappen, qui peut devenir champion du monde samedi pour la troisième fois consécutive, a signé le meilleur temps en 1:27,428.

Derrière le Néerlandais, les deux Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc se sont alignées, mais le duo avait une petite marge de respect par rapport à Verstappen. Fernando Alonso (Aston Martin), le coéquipier de Verstappen Sergio Pérez et Yuki Tsunoda (AlphaTauri) suivaient. Nico Hülkenberg a été très fort et s'est classé septième au volant de la Haas.

1ère séance d'entraînement, Qatar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,428 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,334 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,481

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,491

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,588

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,599

07. Nico Hülkenberg (All), Haas, +0,743

08. George Russell (GB), Mercedes, +0,908

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,952

10. Lando Norris (GB), McLaren, +1,013

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,122

12. Alex Albon (T), Williams, +1,162

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,251

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,262

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,304

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,393

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,613

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,678

19. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,810

20e Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,074