FP1 Qatar: Max Verstappen davanti, Ferrari dietro

Per i team e i piloti, le prove libere sono state l'unica occasione per prepararsi al weekend, testare gli assetti, eseguire i programmi e provare i pneumatici. Dopodiché, il weekend sprint proseguirà in rapida successione, con le qualifiche del GP in programma dalle 19.00 CEST.

Le condizioni alla partenza erano quelle che non ci saranno alle qualifiche. Durante l'inseguimento a tempo ci sarà meno vento rispetto al pomeriggio e le temperature si abbasseranno.

"Oh mio Dio, è così scivoloso", ha detto Verstappen dopo i primi giri. Non solo c'era vento, ma la pista era molto sporca, soprattutto a causa della sabbia. "Non riesco a vedere nulla. Non so perché, ma non si vede nulla attraverso il sole", ha detto Verstappen via radio.

Tuttavia, i piloti sono scesi in pista gradualmente per abituarsi alle condizioni con i pneumatici medi o duri. Alcuni piloti hanno avuto problemi reali e sono usciti di pista, come Verstappen, Carlos Sainz o Lando Norris, che ha toccato una tavola di polistirolo distruggendola completamente.

Naturalmente sono stati effettuati dei giri cronometrati, nonostante le condizioni un po' avverse con raffiche di vento: Le due Mercedes erano in testa dopo 15 minuti con tempi di 1:31, anche Verstappen si è schierato nel gruppo di testa.

Nella prima mezz'ora c'è stata molta varietà in testa, con i top team Red Bull Racing, Aston Martin, Ferrari e Mercedes che si sono alternati in testa, e anche i tempi sono migliorati man mano che la pista diventava più pulita. Tuttavia, le raffiche di vento sono rimaste una sfida.

A 20 minuti dalla fine, Alonso si è stabilito al primo posto con il suo miglior tempo (1:28.624 minuti), seguito da Sainz e Leclerc. Più volte i piloti sono usciti di pista, ma non ci sono stati decolli o incidenti.

Nella fase finale la McLaren ha iniziato a volare alto, prima Piastri ha fatto segnare il tempo più veloce, poi Norris è salito al secondo posto. Riuscirà la tradizionale scuderia a mantenere la sua forte forma in Qatar?

Verso la fine della sessione, sempre più piloti hanno optato per le gomme morbide, facendo crollare nuovamente i tempi. Il miglior tempo è stato realizzato da Max Verstappen in 1:27.428 minuti, che sabato potrà diventare campione del mondo per la terza volta consecutiva.

Dietro l'olandese si sono schierate le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, ma il duo ha avuto un piccolo distacco da Verstappen. Seguono Fernando Alonso (Aston Martin), il compagno di squadra di Verstappen Sergio Pérez e Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Nico Hülkenberg è stato forte, finendo settimo con la Haas.

1a prova, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27.428 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,334 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,481

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.491

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.588

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.599

07 Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.743

08 - George Russell (GB), Mercedes, +0.908

09° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.952

10° Lando Norris (GB), McLaren, +1.013

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.122

12° Alex Albon (T), Williams, +1.162

13° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.251

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.262

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.304

16° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.393

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.613

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.678

19° Liam Lawson (NZ), AlfaTauri, +1.810

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.074