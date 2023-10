FP1 Qatar: Max Verstappen na frente, Ferrari atrás

Houve uma sessão de treinos no fim de semana de sprint no Qatar. Max Verstappen fez o melhor tempo com o carro da Red Bull. A dupla da Ferarri também ficou na frente.

Para as equipas e os pilotos, os treinos livres foram a única oportunidade de se prepararem para o fim de semana, testarem as afinações, executarem os programas e experimentarem os pneus. Depois disso, o fim de semana de sprint prossegue em rápida sucessão, com a qualificação do GP na ordem do dia a partir das 19h00 CEST.

As condições no início eram as mesmas que não se verificarão na qualificação. Haverá menos vento durante a perseguição ao tempo do que durante a tarde e as temperaturas descerão.

"Oh meu Deus, está tão escorregadio", disse Verstappen após as primeiras voltas. Além de estar ventando, a pista estava muito suja, especialmente por causa da areia. "Não consigo ver nada. Não sei porquê, mas não se consegue ver nada através do sol", disse Verstappen também pelo rádio.

No entanto, os pilotos foram gradualmente para a pista para se habituarem às condições dos pneus médios ou duros. Alguns pilotos tiveram problemas reais e saíram da pista, como Verstappen, Carlos Sainz ou Lando Norris, que bateu numa placa de poliestireno e a destruiu completamente.

Houve voltas cronometradas, claro, apesar das condições algo adversas com rajadas de vento: Os dois Mercedes estavam na frente após 15 minutos com tempos de 1:31, Verstappen também alinhou no grupo da frente.

Houve muita variedade na frente durante a primeira meia hora, com as equipas de topo Red Bull Racing, Aston Martin, Ferrari e Mercedes a revezarem-se na frente, e os tempos também foram melhorando à medida que a pista ficava mais limpa. No entanto, as rajadas de vento continuavam a ser um desafio.

A 20 minutos do final, Alonso tinha-se estabelecido no primeiro lugar com o seu melhor tempo (1:28.624 minutos), seguido por Sainz e Leclerc. Uma e outra vez, os pilotos saíram da pista, mas não houve descolagens ou colisões desagradáveis.

Na fase final, a McLaren começou a voar alto, primeiro Piastri estabeleceu o tempo mais rápido, depois Norris subiu para o segundo lugar. Conseguirá a tradicional equipa de corridas manter a sua forte forma no Qatar?

No final da sessão, cada vez mais pilotos optaram pelos pneus macios, o que fez com que os tempos caíssem mais uma vez. O melhor tempo foi estabelecido por Max Verstappen em 1:27.428 minutos, que pode se tornar campeão mundial pela terceira vez consecutiva no sábado.

Atrás do holandês, alinharam os dois Ferraris de Carlos Sainz e Charles Leclerc, mas a dupla tinha uma pequena distância de respeito em relação a Verstappen. Seguiram-se Fernando Alonso (Aston Martin), o companheiro de equipa de Verstappen, Sergio Pérez, e Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Nico Hülkenberg foi forte, terminando em sétimo na Haas.

1º treino, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27.428 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,334 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,481

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,491

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,588

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,599

07 Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,743

08 - George Russell (GB), Mercedes, +0,908

09º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,952

10º Lando Norris (GB), McLaren, +1,013

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,122

12º Alex Albon (T), Williams, +1,162

13º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,251

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,262

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,304

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,393

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,613

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,678

19º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,810

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,074