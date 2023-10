Marko: questi piloti possono reggere il confronto con Verstappen

Max Verstappen può diventare campione del mondo di Formula 1 per la terza volta consecutiva questo fine settimana. Ma l'olandese ha dominato un settore per molto più tempo: la Red Bull Racing.

Perché il 26enne ha sempre tenuto sotto controllo i suoi compagni di squadra. Con Daniel Ricciardo era più vicino, con altri come Pierre Gasly, Alex Albon o ora Sergio Pérez è una cosa molto chiara. In questa stagione Verstappen sta davvero smantellando il messicano.

"Anche i compagni di squadra di Senna sono andati tutti in crisi, Gerhard Berger può dirvi qualcosa a riguardo. Ma lui era alla ricerca di sfide. Max è una questione diversa nella sua complessità", ha dichiarato alla Kronenzeitung il dottor Helmut Marko, consulente della Red Bull per il motorsport.

Marko ipotizza che solo due piloti potrebbero affrontare Verstappen. "Conoscerei solo i signori più anziani come Alonso o Hamilton che potrebbero reggere il confronto con lui", ha detto Marko.

Cosa distingue il campione? "Come persona, ha avuto un grande sviluppo. Ha festeggiato solo sabato il suo 26° compleanno, ha una personalità distinta. Dal punto di vista del pilota, ci sorprende sempre. Con giri di qualifica che non si pensano possibili. Non ci sono limiti alle aspettative, il futuro sembra luminoso", ha detto Marko.

1a prova, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27.428 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,334 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,481

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.491

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.588

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.599

07 Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.743

08 - George Russell (GB), Mercedes, +0.908

09° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.952

10° Lando Norris (GB), McLaren, +1.013

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.122

12° Alex Albon (T), Williams, +1.162

13° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.251

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.262

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.304

16° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.393

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.613

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.678

19° Liam Lawson (NZ), AlfaTauri, +1.810

20° Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.074