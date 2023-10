Marko: Estes pilotos conseguem aguentar-se ao lado de Verstappen

Max Verstappen tem tido os seus companheiros de equipa da Red Bull Racing sob controlo até agora. No entanto, Helmut Marko acredita que a situação pode ficar apertada com dois pilotos.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Max Verstappen pode tornar-se campeão mundial de Fórmula 1 pela terceira vez consecutiva este fim de semana. Mas o holandês domina uma área há muito mais tempo: a Red Bull Racing.

Porque o jovem de 26 anos sempre teve os seus companheiros de equipa sob controlo. Com Daniel Ricciardo era mais próximo, com outros como Pierre Gasly, Alex Albon ou agora Sergio Pérez é uma coisa muito clara. Nesta temporada, Verstappen está realmente a desmantelar o mexicano.

"Os companheiros de equipa de Senna também foram todos abaixo, Gerhard Berger pode dizer-nos uma ou duas coisas sobre isso. Mas ele estava à procura de desafios. Max é um caso diferente na sua complexidade", disse o conselheiro de desporto automóvel da Red Bull, Dr. Helmut Marko, ao Kronenzeitung.

Marko assume que apenas dois pilotos poderiam enfrentar Verstappen. "Eu só conheceria os cavalheiros mais velhos, como Alonso ou Hamilton, que poderiam se manter ao lado dele", disse Marko.

O que distingue o campeão? "Como pessoa, ele teve um grande desenvolvimento. Só celebrou o seu 26º aniversário no sábado e tem uma personalidade distinta. Em termos de piloto, surpreende-nos sempre. Com voltas de qualificação que não se imaginam possíveis. Não há limites para as expectativas, o futuro parece brilhante", disse Marko.

1º treino, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27.428 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,334 seg.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,481

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,491

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,588

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,599

07 Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,743

08 - George Russell (GB), Mercedes, +0,908

09º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,952

10º Lando Norris (GB), McLaren, +1,013

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,122

12º Alex Albon (T), Williams, +1,162

13º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,251

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,262

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,304

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,393

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,613

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,678

19º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,810

20º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,074